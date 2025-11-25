Украина согласилась сократить ВСУ: FT назвал вероятную численность

В результате переговоров делегаций США, Украины и Европы в Женеве на мирный план Трампа отреагировали с учетом интересов Киева. Теперь вместо 28 пунктов он содержит 19.

Первая версия плана предусматривала, что Украина откажется от части Донецкой области и ограничит личный состав ВСУ до 600 тысяч, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

На какую уступку согласилась пойти Украина по ВСУ?

Однако последний проект мирного плана является уже менее выгодным для Москвы. Согласно ему, самые чувствительные вопросы должны решать лично Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

Высокопоставленные украинские чиновники, приближенные к президенту, сообщили FT, что эти вопросы охватывают территориальные договоренности и гарантии безопасности со стороны США.

В то же время они заявили, что Киев, якобы, согласился ограничить численность своей армии до 800 000 военных.

По словам экспертов CNN, для армии мирного времени 600 тысяч – это значительная цифра. Украинская армия все равно будет оставаться вдвое больше самых мощных армий ЕС.

Обозреватель The Times Марк Галеотти напомнил, что в 2022 году Москва требовала от Киева уменьшить численность ВСУ до 85 тысяч человек.

Аналитик считает, что Киев вряд ли сможет долго удерживать армию в более 500 тысяч военных.

Последние новости о мирном плане Трампа