Україні погодилася скоротити ЗСУ: FT назвав ймовірну чисельність

Внаслідок переговорів делегацій США, України та Європи у Женеві мирний план Трампа відреагували з урахуванням інтересів Києва. Тепер замість 28 пунктів він містить 19.

Перша версія плану передбачала, що Україна відмовиться від частини Донецької області та обмежить особовий склад ЗСУ до 600 тисяч, передає 24 Канал із посиланням на Financial Times.

Дивіться також Як команда Трампа придумувала 28 пунктів мирного плану: WSJ зробило реконструкцію

На яку поступку погодилася піти Україна щодо ЗСУ?

Однак останній проєкт мирного плану є вже менш вигідним для Москви. Відповідно до нього, найчутливіші питання мають вирішувати особисто Дональд Трамп і Володимир Зеленський.

Високопосадові українські чиновники, наближені до президента, повідомили FT, що ці питання охоплюють територіальні домовленості та гарантії безпеки з боку США.

Водночас вони заявили, що Київ, буцімто, погодився обмежити чисельність своєї армії до 800 000 військових.

За словами експертів CNN, для армії мирного часу 600 тисяч – це значна цифра. Українська армія однаково залишатиметься удвічі більшою за найпотужніші армії ЄС.

Оглядач The Times Марк Галеотті нагадав, що у 2022 році Москва вимагала від Києва зменшити чисельність ЗСУ до 85 тисяч осіб.

Аналітик вважає, що Київ навряд чи зможе довго утримувати армію у понад 500 тисяч військових.

Останні новини про мирний план Трампа