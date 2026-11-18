О показательном отношении Пекина к главе Кремля в эфире 24 Канала заявил политтехнолог Юрий Подорожный.

Adv

популярные видео

Новая геополитическая реальность

По его словам, в восточной дипломатии символические знаки полностью заменяют слова, а поведение китайского руководства стало сознательной демонстрацией новой расстановки сил. Диктатора из Москвы заставили почувствовать, что попытки делить мир на равных с ведущими державами остались в прошлом.

Политтехнолог обратил внимание на ряд показательных моментов – от отсутствия главы КНР у трапа самолета во время прибытия российского диктатора до его размещения за отдельным столом на торжественном ужине.

Путин хотел показать, что формируется триполярный мир. Но Китай сегодня демонстрирует, что мир является биполярным – китайско-американским. А у Путина место за спиной жены Си Цзиньпина. Путин ездит получать ярлыки и просить разрешения– подчеркнул Подорожный.

Реклама

Кроме того, он отметил, что отсутствие полноценных двусторонних переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на полях саммита было тщательно спланировано. Пекин четко дал понять, что не позволит превратить встречу в подобие Ялтинской конференции 1945 года, где Москва пыталась бы договариваться на равных с великими державами.

Юрий Подорожный о дипломатическом унижении Путина и интересах Пекина: видео

Почему Пекину выгодна затянувшаяся война

Анализируя позицию КНР в отношении российской агрессии против Украины, эксперт подчеркнул, что китайское руководство прямо заинтересовано в затягивании боевых действий. Война в Европе истощает ресурсы Запада и в то же время дает Пекину необходимое время для перевооружения собственной армии.

Интерес Китая заключается в том, что война должна продолжаться, поскольку он извлекает выгоду из обеих сторон. Война отвлекает внимание и истощает ресурсы Запада. Декларируя нейтралитет, Си Цзиньпин получает финансовые, политические и связанные с безопасностью дивиденды, поэтому Пекин не будет оказывать давление на Путина с целью прекращения войны– подчеркнул гость эфира.

Реклама

Комментируя напряженность вокруг Тайваня, эксперт отметил, что Вашингтон не уступит остров, потому что это подорвет доверие его ключевых азиатских союзников – Японии и Южной Кореи. Что касается анонсированных переговоров в Берлине с участием европейских лидеров, Москва рассчитывает использовать их прежде всего для повышения собственного международного статуса.

Ранее стало известно, что лидер КНР пренебрег протоколом ради теплой встречи с президентом США, тогда как для Путина у самолета не устроили прием. Также российскому диктатору не удалось договориться об отдельной двусторонней встрече с американским лидером.