Про показове ставлення Пекіна до очільника Кремля в ефірі 24 Каналу заявив політтехнолог Юрій Подорожній.

Adv

популярні відео

Нова геополітична реальність

За його словами, у східній дипломатії символічні знаки цілковито замінюють слова, а поведінка китайського керівництва стала свідомою демонстрацією нової розстановки сил. Диктатора з Москви змусили відчути, що спроби ділити світ на рівних із провідними державами залишилися в минулому.

Політтехнолог звернув увагу на низку показових моментів – від відсутності глави КНР біля трапа літака під час прибуття російського диктатора до його відсадження за окремий стіл на урочистій вечері.

Путін хотів показати, що формується триполярний світ. Але Китай сьогодні демонструє, власне, що світ є біполярним – китайсько-американським. А у Путіна місце за спиною дружини Сі Цзіньпіна. Путін їздить ярлики отримувати та просити дозволу– наголосив Подорожній.

Реклама

Крім того, він зауважив, що відсутність повноцінних двосторонніх перемовин між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним на полях саміту була ретельно спланованою річчю. Пекін чітко дав зрозуміти, що не дозволить перетворити зустріч на подобу Ялтинської конференції 1945 року, де Москва намагалася б домовлятися на рівних із великими державами.

Юрій Подорожній про дипломатичне приниження Путіна та інтереси Пекіна: відео

Чому Пекіну вигідна тривала війна

Аналізуючи позицію КНР щодо російської агресії проти України, експерт підкреслив, що китайське керівництво прямо зацікавлене в затягуванні бойових дій. Війна в Європі виснажує ресурси Заходу та водночас дає Пекіну необхідний час для переозброєння власної армії.

Інтерес Китаю в тому, щоб війна тривала, тому що вигоду він отримує від обох сторін. Війна відволікає увагу та виснажує ресурси Заходу. Декларуючи нейтралітет, Сі Цзіньпін отримує фінансові, політичні та безпекові дивіденди, тому Пекін не тиснутиме на Путіна задля припинення війни– підкреслив гість ефіру.

Реклама

Коментуючи напруженість навколо Тайваню, експерт зазначив, що Вашингтон не поступиться островом, оскільки це підірве довіру його ключових азійських союзників – Японії та Південної Кореї. Щодо анонсованих переговорів у Берліні за участю європейських лідерів, Москва розраховує використати їх насамперед заради підвищення власного міжнародного статусу.

Раніше стало відомо, що лідер КНР знехтував протоколом заради теплої зустрічі з президентом США, тоді як для Путіна не влаштували прийому біля літака. Також російському диктатору не вдалося домовитися про окрему двосторонню зустріч із американським лідером.