Танки в кредит и самоубийства: Forbes рассказали, что происходит на любимом заводе Путина
- На Уралвагонзаводе, единственном танковом заводе России, наблюдаются серьезные финансовые проблемы, приводящие к судебным искам поставщиков из-за неуплаты счетов.
- Условия труда на заводе ухудшаются, что влияет на рабочих, в частности, из-за снижения зарплат и невыплаты, даже при привлечении осужденных для работы на предприятии.
Если посмотреть на данные из открытых источников России, то можно увидеть, что за кулисами "Уралвагонзавода" все идет ужасно плохо. Многие поставщики единственного танкового завода России подают в суд из-за неуплаты счетов.
Существуют серьезные проблемы с поставщиками, клиентами и персоналом. Завод сможет продолжать работать только в "режиме зомби". Об этом сообщили в Forbes.
Что на самом деле происходит внутри "Уралвагонзавода"?
Существуют крайне противоречивые сообщения об объемах производства "Уралвагонзавода" (УВЗ), единственного танкового завода России, который способен производить новые танки, а не ремонтировать старые. Но деньги – это настоящая проблема. УВЗ пережил угрозу банкротства только в 2016 году благодаря государственной помощи, и сейчас дела не выглядят намного лучше.
Нехватка наличности может означать две вещи:
- Бизнес может быть неприбыльным, даже в военное время, что свидетельствует о серьезной коррупции и плохом управлении;
- Бизнес может быть прибыльным, но УВЗ будет иметь проблемы с денежными потоками, поскольку не получает платежей от Министерства обороны, как это уже произошло с другими поставщиками.
Деньги – это проблема, и даже в России нельзя строить танки в кредит вечно,
– отметили в издании.
Как это повлияло на рабочих завода?
Если отношения с поставщиками плохие, то и отношения с работниками становятся хуже. Как сообщили в Forbes, один работник УВЗ ударил себя ножом в шею, потому что компания урезала ему зарплату.
В 2019 году генеральный директор УВЗ утверждал, что средняя зарплата составляла 40 тысяч рублей (500 долларов США) в месяц, что является самым высоким показателем для региона. Но в 2020 году, после объявления сокращений, старший рабочий цеха мог зарабатывать лишь 30 тысяч рублей (376 долларов США) с максимально возможной премией.
Но и эти мизерные зарплаты могут не быть выплачены. В другом иске УВЗ подает в суд на двух работников, которые опубликовали видео, в котором обращаются к генеральному директору, жалуясь на то, что им не выплатили полную зарплату.
Впоследствии, завод берет на работу 250 осужденных, назначая их на должности сварщиков, станочников, токарей, механиков и крановщиков.
Возможно, где-то существует невидимая сила скрытых российских танков. Внешние признаки проблем на УВЗ свидетельствуют о том, что россияне пытаются производить значительное количество новых машин.
Что известно об украинских атаках на заводы России?
В ночь на 30 ноября украинские дроны атаковали несколько регионов России. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани.
Силы обороны Украины нанесли эффективный удар по объектам противника. В результате попаданий на территории Саратовского НПЗ вспыхнул пожар.
В ночь на 20 ноября 2025 года подразделения Сил обороны Украины вновь нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в России. Попадания фиксировали еще на некоторых объектах противника.