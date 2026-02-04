Танки в кредит та самогубства: Forbes розповіли, що відвувається на улюбленому заводі Путіна

Якщо подивитися на дані з відкритих джерел Росії, то можна побачити, що за лаштунками "Уралвагонзаводу" все йде жахливо погано. Багато постачальників єдиного танкового заводу Росії подають до суду через несплату рахунків.

Існують серйозні проблеми з постачальниками, клієнтами та персоналом. Завод зможе продовжувати працювати лише в "режимі зомбі". Про це повідомили в Forbes.

Що насправді відбувається в середині "Уралвагонзаводу"?

Існують вкрай суперечливі повідомлення про обсяги виробництва "Уралвагонзаводу" (УВЗ), єдиного танкового заводу Росії, який здатний виробляти нові танки, а не ремонтувати старі. Але гроші – це справжня проблема. УВЗ пережив загрозу банкрутства лише у 2016 році завдяки державній допомозі, і зараз справи не виглядають набагато краще.

Брак готівки може означати дві речі:

Бізнес може бути неприбутковим, навіть у воєнний час, що свідчить про серйозну корупцію та погане управління;

Бізнес може бути прибутковим, але УВЗ матиме проблеми з грошовими потоками, оскільки не отримує платежів від Міністерства оборони, як це вже сталося з іншими постачальниками.

Гроші – це проблема, і навіть у Росії не можна будувати танки в кредит вічно,

Як це вплинуло на робітників заводу?

Якщо стосунки з постачальниками погані, то й стосунки з працівниками стають гіршими. Як повідомили в Forbes, один працівник УВЗ вдарив себе ножем у шию, бо компанія урізала йому зарплату.

У 2019 році генеральний директор УВЗ стверджував, що середня зарплата становила 40 тисяч рублів (500 доларів США) на місяць, що є найвищим показником для регіону. Але у 2020 році, після оголошення скорочень, старший робітник цеху міг заробляти лише 30 тисяч рублів (376 доларів США) з максимально можливою премією.

Але й ці мізерні зарплати можуть не бути виплачені. В іншому позові УВЗ подає до суду на двох працівників, які опублікували відео, в якому звертаються до генерального директора, скаржачись на те, що їм не виплатили повну зарплату.

Згодом, завод бере на роботу 250 засуджених, призначаючи їх на посади зварювальників, верстатників, токарів, механіків та кранівників.

Можливо, десь існує невидима сила прихованих російських танків. Зовнішні ознаки проблем на УВЗ свідчать про те, що росіяни намагаються виробляти значну кількість нових машин.

Що відомо про українські атаки на заводи Росії?