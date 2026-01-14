Що відомо про присвоєння Росією заводів?

Компанія Rockwool більше не контролює свої активи в Росії, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

У заяві Rockwool йдеться про те, що заводи будуть деконсолідовані, а чиста вартість її бізнесу там буде списана. Їхній загальний власний капітал станом на 31 грудня становив 469 мільйонів євро (546 мільйонів доларів).

Компанія додала, що захищатиме свої законні права згідно з двостороннім інвестиційним договором між країнами і сподівається перевести заводи на інший тип управління.

Ми не налаштовані оптимістично щодо скасування рішення про переведення наших російських дочірніх компаній під примусове зовнішнє управління,

– повідомили в заяві.

Що відомо про падіння акцій Rockwool?

Акції Rockwool A/S впали найбільше за майже п'ять місяців у Копенгагені після того, як Путін наказав арештувати російські активи данської компанії, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Путін підписав указ про призначення тимчасової адміністрації над двома російськими підрозділами фірми. Активи передаються тимчасовій адміністрації російської компанії.

Rockwool критикували за те, що вона не вийшла з російського бізнесу, як це зробили кілька інших європейських компаній після повномасштабного нападу на Україну у 2022 році. Данська компанія неодноразово захищалася, стверджуючи, що вихід з Росії фактично означатиме дарування бізнесу Путіну.

Тепер вона намагається повернути бізнес.

Які ще заводи "присвоїла" Росія?