Що відомо про присвоєння Росією заводів?
Компанія Rockwool більше не контролює свої активи в Росії, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
У заяві Rockwool йдеться про те, що заводи будуть деконсолідовані, а чиста вартість її бізнесу там буде списана. Їхній загальний власний капітал станом на 31 грудня становив 469 мільйонів євро (546 мільйонів доларів).
Компанія додала, що захищатиме свої законні права згідно з двостороннім інвестиційним договором між країнами і сподівається перевести заводи на інший тип управління.
Ми не налаштовані оптимістично щодо скасування рішення про переведення наших російських дочірніх компаній під примусове зовнішнє управління,
– повідомили в заяві.
Що відомо про падіння акцій Rockwool?
Акції Rockwool A/S впали найбільше за майже п'ять місяців у Копенгагені після того, як Путін наказав арештувати російські активи данської компанії, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Путін підписав указ про призначення тимчасової адміністрації над двома російськими підрозділами фірми. Активи передаються тимчасовій адміністрації російської компанії.
Rockwool критикували за те, що вона не вийшла з російського бізнесу, як це зробили кілька інших європейських компаній після повномасштабного нападу на Україну у 2022 році. Данська компанія неодноразово захищалася, стверджуючи, що вихід з Росії фактично означатиме дарування бізнесу Путіну.
Тепер вона намагається повернути бізнес.
Які ще заводи "присвоїла" Росія?
У грудні 2025 року стало відомо, що Hyundai продала свій завод у Санкт-Петербурзі російській компанії AGR Automotive Group з опцією викупу, яка закінчується у січні 2026 року. У компанії заявили, що акції можливо не вдасться викупити.
Також Mazda втратила право викупити свою частку в спільному підприємстві з виробництва автомобілів у Росії, яку продали компанії Sollers за 1 євро. Завод у Владивостоці, який мав потужність виробляти до 50 000 автомобілів на рік, був перезапущений у 2023 році та тепер виробляє автобуси під брендом Sollers.
Renault, Ford, Nissan та Mercedes-Benz також мають опції викупу, термін дії яких закінчується між 2027 та 2029 роками. Toyota та Volkswagen продали свої активи без будь-яких прав викупу.