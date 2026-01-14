Что известно о присвоении Россией заводов?

Компания Rockwool больше не контролирует свои активы в России, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

В заявлении Rockwool говорится о том, что заводы будут деконсолидированы, а чистая стоимость ее бизнеса там будет списана. Их общий собственный капитал по состоянию на 31 декабря составил 469 миллионов евро (546 миллионов долларов).

Компания добавила, что будет защищать свои законные права согласно двустороннему инвестиционному договору между странами и надеется перевести заводы на другой тип управления.

Мы не настроены оптимистично относительно отмены решения о переводе наших российских дочерних компаний под принудительное внешнее управление,

– сообщили в заявлении.

Что известно о падении акций Rockwool?

Акции Rockwool A/S упали больше всего за почти пять месяцев в Копенгагене после того, как Путин приказал арестовать российские активы датской компании, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Путин подписал указ о назначении временной администрации над двумя российскими подразделениями фирмы. Активы передаются временной администрации российской компании.

Rockwool критиковали за то, что она не вышла из российского бизнеса, как это сделали несколько других европейских компаний после полномасштабного нападения на Украину в 2022 году. Датская компания неоднократно защищалась, утверждая, что выход из России фактически будет означать дарение бизнеса Путину.

Теперь она пытается вернуть бизнес.

Какие еще заводы "присвоила" Россия?