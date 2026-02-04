Существуют серьезные проблемы с поставщиками, клиентами и персоналом. Завод сможет продолжать работать только в "режиме зомби". Об этом сообщили в Forbes.

Что на самом деле происходит внутри "Уралвагонзавода"?

Существуют крайне противоречивые сообщения об объемах производства "Уралвагонзавода" (УВЗ), единственного танкового завода России, который способен производить новые танки, а не ремонтировать старые. Но деньги – это настоящая проблема. УВЗ пережил угрозу банкротства только в 2016 году благодаря государственной помощи, и сейчас дела не выглядят намного лучше.

Нехватка наличности может означать две вещи:

Бизнес может быть неприбыльным, даже в военное время, что свидетельствует о серьезной коррупции и плохом управлении;

Бизнес может быть прибыльным, но УВЗ будет иметь проблемы с денежными потоками, поскольку не получает платежей от Министерства обороны, как это уже произошло с другими поставщиками.

Деньги – это проблема, и даже в России нельзя строить танки в кредит вечно,

– отметили в издании.

Как это повлияло на рабочих завода?

Если отношения с поставщиками плохие, то и отношения с работниками становятся хуже. Как сообщили в Forbes, один работник УВЗ ударил себя ножом в шею, потому что компания урезала ему зарплату.

В 2019 году генеральный директор УВЗ утверждал, что средняя зарплата составляла 40 тысяч рублей (500 долларов США) в месяц, что является самым высоким показателем для региона. Но в 2020 году, после объявления сокращений, старший рабочий цеха мог зарабатывать лишь 30 тысяч рублей (376 долларов США) с максимально возможной премией.

Но и эти мизерные зарплаты могут не быть выплачены. В другом иске УВЗ подает в суд на двух работников, которые опубликовали видео, в котором обращаются к генеральному директору, жалуясь на то, что им не выплатили полную зарплату.

Впоследствии, завод берет на работу 250 осужденных, назначая их на должности сварщиков, станочников, токарей, механиков и крановщиков.

Возможно, где-то существует невидимая сила скрытых российских танков. Внешние признаки проблем на УВЗ свидетельствуют о том, что россияне пытаются производить значительное количество новых машин.

