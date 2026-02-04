В Абу-Даби завершились переговоры делегаций Украины, США и России

В Абу-Даби, что в ОАЭ, проходят переговоры делегаций Украины, США и России. Уже стало известно, что первый день коммуникаций сторон завершился.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.

Ожидать ли продолжения переговоров 5 февраля?

Барак Равид написал, что первый день мирных переговоров между Россией и Украиной в Абу-Даби при посредничестве США завершился. По словам источника журналиста, знакомого с ситуацией, переговоры возобновятся утром 5 февраля.

Также окончание переговоров подтвердили 24 Каналу источники в ОП. Собеседники также подтвердили, что новая встреча действительно ожидается в четверг, 5 февраля.

Сейчас деталей о результатах последнего раунда переговоров между Украиной, США и Россией – нет.

Кстати, эксперт по публичным коммуникациям, публицист Юрий Богданов предположил в эфире 24 Канала, что на переговорах Украина, США и Россия могут договориться о прекращении огня, гарантии безопасности, финансирование восстановления и обмен пленными. В общем, по мнению эксперта, пока может идти по 3 – 5 ключевых пунктов.