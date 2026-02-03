По его словам, это – кульминационный момент в мирных инициативах Украины с начала полномасштабной агрессии России. Это Андрей Сибига отметил в интервью изданию LB.

Приблизилась ли Украина к окончанию войны?

Сибига отметил, что последние переговоры были полезными, а это, по его мнению, уже прогресс. Сейчас на столе есть конкретные инициативы с практическим потенциалом.

Как отметил Сибига, в течение 2025 года Украине удалось отстоять все принципиальные позиции на международной арене.

Конечно, самым большим вызовом, задачей, альфа и омега нашей политики в течение прошлого года, как и всех предыдущих, было остановить эту войну. Я считаю, что сегодня мы имеем так называемые doable – осуществимые – предложения, которые позволяют действительно реалистично подойти к окончанию,

– сказал он, добавив, что это – ключевой признак перехода мирного процесса в новое качество.

Особую роль в этом процессе Сибига отвел США. По его словам, стратегическим успехом является то, что удалось сохранить вовлеченность Вашингтона.

Усилия Трампа, как считает Сибига, критически важный фактор для окончания войны.

"Мы приветствуем усилия и лично президента Трампа, и американской стороны, потому что без Америки мы этой войны не закончим", – отметил глава МИД.

Он отметил, что сейчас у Украины и США обновленный формат отношений – взаимовыгодное транзакционное взаимодействие.

Они нас слышат, это важно. Но важно, чтобы они также играли роль не просто фасилитатора, который передает месседжи, которые они получают от Украины. А чтобы оно сопровождалось осознанием, лично для Путина, опасности своей неконструктивности,

– добавил Сибига.

