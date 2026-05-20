На фоне "воинственных" заявлений Киева: в Кремле в очередной раз пригрозили продолжить свою "СВО"

В среду, 20 мая, в России сообщили, что будут продолжать "сво" до "победы". В то же время там подчеркнули, что Москва все же предпочитает мирное урегулирование войны.

Об этом в комментарии пропагандистскому изданию ТАСС заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Какие новые абсурдные заявления по Украине сделал Песков?

Российский пресс-секретарь заявил, что якобы недавние "воинственные" заявления со стороны Киева не способствуют созданию условий для мирных переговоров. Он утверждает, что именно Украина, в частности ее лидер Владимир Зеленский, якобы является главным препятствием на пути к урегулированию войны.

В то же время Россия, по словам Пескова, остается открытой к дипломатии.

"Москва остается открытой для мирных переговоров – дипломатия является приоритетом для Москвы в этом вопросе", – добавил пресс-секретарь Песков.

Впрочем, в Кремле отметили, что на фоне заявлений Киева Россия вынуждена продолжать так называемую "сво", чтобы достичь всех поставленных целей.

Мы должны и будем продолжать "специальную военную операцию" до тех пор, пока мы не достигнем наших целей,

– повторил соратник Путина.

Интересно! Политолог, глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко в разговоре с 24 Каналом заявил, что радоваться сообщению Путина о конце так называемой "сво" не стоит. По мнению Чаленко, российский диктатор лишь пытается говорить с Дональдом Трампом, который все чаще говорит уже скором завершении войны в Украине, в унисон. Ситуация на фронте, говорит политолог, очень отличается от заявлений Путина – Россия не внесла никаких коррективов в свою весенне-летнюю наступательную кампанию. Впрочем, Чаленко считает, что украинские дальнобойные удары способны существенно корректировать планы Кремля.



В то же время заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса в комментарии 24 Каналу отметил, что заявления о завершении "сво", а впоследствии массированные комбинированные атаки по Украине вовсе не свидетельствуют о желании России завершить эту войну. Более того – такое расхождение в словах и действиях является обычной для Кремля. Относительно публичных заявлений о завершении войны в Украине, Палиса считает, что таким образом российские власти пытаются проверить реакцию общества. Мнение народа резко стало интересным накануне выборов – власти важно сформировать в информационном пространстве представление о якобы достижении целей так называемой "сво", даже если это на самом деле не соответствует действительности.

Война России и Украины: последние новости

Во время визита Путина в Пекин лидеры России и Китая обсудили вопрос войны в Украине и сделали совместное заявление. Стороны убеждены в необходимости полного устранения первопричин украинского кризиса. Также политики отметили, что "поддерживают все усилия", способствующие установлению долгосрочного и устойчивого мира, а также выступают за продолжение поиска решения путем диалога и переговоров.

В "Хартии" заявили, что по состоянию на 18 мая 2026 года Купянск, что на Харьковщине находится под полным контролем Сил обороны. Там отметили, что оккупанты пытаются продвигаться малыми пехотными группами, но чаще всего в одиночку, однако большинство таких продвижений оказывается украинскими военными и уничтожается.

Источники медиа пишут, что Зеленский призвал Великобританию, Францию и Германию восстановить формат Е3 для мирных переговоров с Россией. Он якобы считает, что в перспективе США могут оказаться не надежным и не эффективным посредником в переговорном процессе.

На фронте за последние дни появились некоторые изменения, в частности защитники имеют успехи на Харьковщине и Гуляйпольском направлении. Тогда как оккупационная армия на севере Харьковской области только создает видимость успехов поднимая единичные флаги в некоторых населенных пунктах. В тактическом районе Константиновка – Дружковка украинские силы наносили удары по выявленным российским позициям.