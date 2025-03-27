В Украине будут действовать силы сдерживания нескольких стран, Россия это решать не будет, Макрон

Президент Франции Макрон заявил, что в Украине будут действовать силы сдерживания нескольких стран. Они не будут на линии столкновения, а вместо этого их разместят в "стратегических районах".

Макрон подчеркнул, что Россия этот вопрос решать не будет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Макрон отметил, что так называемые силы сдерживания – это заметно другое, чем миротворческие силы, вопрос которых обсуждался до сих пор.

Они будут охватывать морское, воздушное и наземное пространство в рамках безопасности.

Сейчас эта идея все еще находится на этапе планирования.

Мы проведем обсуждение между нашими военными лидерами, чтобы определить места расположения, количество сил, которые нужно развернуть, чтобы это было надежным, и возможности,

– добавил президент Франции.

Он считает, что силы сдерживания в стратегических местах имели бы сдерживающий эффект против потенциальной российской агрессии.

К реализации присоединятся несколько государств, хотя не все поддержали эту идею.

"Это не единодушие. Нам не нужно единодушие, чтобы достичь этого", – сказал также Макрон.

В то же время он отметил, что эти силы не должны заменять миротворцев на линии соприкосновения или сильную и мощную украинскую армию.

Кроме того, главам МИД было поручено в течение 3 недель разработать предложения по мониторингу прекращения огня.

"Делегация военных Великобритании и Франции поедет в Украину, чтобы спланировать формат будущей украинской армии", – добавил Макрон.