Вице-президент Венесуэлы заявила, что Мадуро остается "единственным президентом"
- Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Николас Мадуро остается единственным президентом страны, осудив "вооруженную агрессию" США.
- Родригес объявила о начале работы совета обороны Венесуэлы, призвала к спокойствию и единству.
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на фоне операции США заявила, что в стране действует национальное правительство. По ее словам, Николас Мадуро якобы остается "единственным президентом Венесуэлы".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
Что заявила Родригес?
В субботу, 3 января, Делси Родригес выступила с обращением к народу Венесуэлы на государственном телевидении.
В Венесуэле есть только один президент – и его зовут Николас Мадуро,
– заявила она.
Политик во время выступления осудила "вооруженную агрессию" США против страны и отметила, что правительство пока не знает, где находится Мадуро и его жена Силия Флорес.
Мы требуем немедленного освобождения президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес,
– подчеркнула Родригес.
Она также сообщила о начале работы совета обороны Венесуэлы, подчеркнув, что в стране есть правительство, готово защищать государство, и призвала граждан к спокойствию и единству.
Стоит отметить, что эти заявления противоречат словам президента США Дональда Трампа, который ранее утверждал, что Родригес приняла присягу как президент и якобы выразила готовность сотрудничать с Соединенными Штатами.
Задержание Мадуро: как это было?
В ночь со 2 на 3 января Соединенные Штаты нанесли серии ударов по столице Венесуэлы – Каракасу. Целями атаки стали правительственные здания и военные базы Венесуэлы. Впоследствии стало известно, что американские военные задержали президента страны Николаса Мадуро и его жену.
Их обвиняют в наркотерроризме и заговоре с целью импорта кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в заговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против США.
Поздно вечером 3 января самолет с Николасом Мадуро приземлился в Нью-Йорке. Ожидается, что диктатора будут удерживать в печально известной тюрьме Metropolitan Detention Center в Бруклине. Также уже скоро над Мадуро и его женой должен состояться суд.