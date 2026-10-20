Об этом изданию Kyiv Independent сообщили дипломаты из стран ЕС и национальных правительств.

Что известно о блокировании Венгрией пути Украины в ЕС?

Украина и Молдова проходят процедуру вступления вместе. Для этого необходимо открыть все шесть переговорных кластеров – перечней реформ, необходимых для приведения законодательства стран в соответствие с нормами ЕС.

13 октября в Люксембурге страны открыли еще два кластера. Еще два планировалось открыть до конца года.

20 октября технические эксперты 27 стран ЕС встретились, чтобы согласовать процедурный шаг для начала работы над последними двумя кластерами. Они касаются сельского хозяйства, окружающей среды и транспорта.

Однако Венгрия заблокировала решение, разочаровав остальные 26 стран.

По словам одного из дипломатов, венгерских представителей просили объяснить свою позицию, но они этого не сделали.

Вместо этого Будапешт заявил, что его позиция остается неизменной.

Издание отмечает, что блокировка вряд ли связана с правами венгроязычного меньшинства в Украине. 12 октября Киев принял закон по этому вопросу.

В то же время ожидается, что блокировка будет временной.

Венгерское правительство, вероятно, не хочет, чтобы оппозиция обвиняла его в слишком мягкой позиции по поводу Украины.

Вопрос будет рассматриваться на каждом следующем заседании рабочей группы по вопросам расширения ЕС в Брюсселе, пока не удастся выйти из тупика.

Продвижение Украины и Молдовы к членству является одним из приоритетов председательства Ирландии в Раде ЕС, которое продлится до конца года.

По прогнозам высокопоставленных чиновников ЕС и представителей национальных правительств, последние два переговорных кластера могут быть официально открыты в декабре.