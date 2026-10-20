Про це виданню Kyiv Independent повідомили дипломати з країн ЄС та національних урядів.

Що відомо про блокування Угорщиною шляху України до ЄС?

Україна та Молдова проходять процедуру вступу разом. Для цього потрібно відкрити всі шість переговорних кластерів – переліків реформ, необхідних для узгодження законодавства країн із нормами ЄС.

13 жовтня в Люксембурзі країни відкрили ще два кластери. Ще два планували відкрити до кінця року.

20 жовтня технічні експерти 27 країн ЄС зустрілися, щоб погодити процедурний крок для початку роботи над останніми двома кластерами. Вони стосуються сільського господарства, довкілля та транспорту.

Однак Угорщина заблокувала рішення, розчарувавши решту 26 країн.

За словами одного з дипломатів, угорських представників просили пояснити свою позицію, але вони цього не зробили.

Натомість Будапешт заявив, що його позиція залишається незмінною.

Видання зазначає, що блокування навряд чи пов'язане з правами угорськомовної меншини в Україні. 12 жовтня Київ ухвалив закон щодо цього питання.

Водночас очікується, що блокування буде тимчасовим.

Угорський уряд, імовірно, не хоче, щоб опозиція звинувачувала його в надто м'якій позиції щодо України.

Питання розглядатимуть на кожному наступному засіданні робочої групи з питань розширення ЄС у Брюсселі, доки не вдасться подолати глухий кут.

Просування України та Молдови до членства є одним із пріоритетів головування Ірландії в Раді ЄС, яке триватиме до кінця року.

За прогнозами високопосадовців ЄС та представників національних урядів, останні два переговорні кластери можуть офіційно відкрити у грудні.