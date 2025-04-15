Мирное соглашение по Украине будет включать урегулирование вопроса "пяти территорий", – Уиткофф
- Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что потенциальное мирное соглашение по Украине может охватывать вопрос "пяти территорий".
- Уиткофф считает, что стороны могут быть на пороге чего-то важного, и верит в возможность достижения соглашения, несмотря на сомнения, что Путин затягивает время для военного превосходства.
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что потенциальное мирное соглашение по Украине может охватывать вопрос "пяти территорий". Он также считает, что стороны могут быть на пороге "чего-то действительно важного для мира".
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
Смотрите также Зеленский спрогнозировал, каким будет конец войны в Украине
Урегулирование каких вопросов будет включать мирное соглашение
Уиткофф подытожил свой визит в Россию и заявил, что потенциальное мирное соглашение по Украине может охватывать вопрос "пяти территорий" (вероятно, говорится о Крыме, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях), а также включать ряд протоколов по безопасности.
Это очень сложная ситуация. Речь идет о действительно проблемных вещах между двумя странами. Но, думаю, мы можем находиться на пороге чего-то действительно важного для мира в целом,
– отметил спецпредставитель.
Ведущий телеканала поинтересовался, не считает ли Уиткофф, что Путин только затягивает время, чтобы получить военное преимущество. На это спецпредставитель США ответил, что все же верит в возможность достижения соглашения. Он также отметил, что уже трижды встречался с главой Кремля, и их последний разговор был "убедительным".