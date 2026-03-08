Виткофф передал очень мощное послание России, – Волц о помощи Москвы Ирану
- На фоне сообщений о помощи Ирану со стороны России спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф направил Москве жесткое сообщение.
- Иран подтвердил получение помощи от России, но не уточнил, какую именно.
В Иране не скрывают, что получают помощь от России в конфликте против США. В Вашингтоне тем временем говорят, что направили Москве "предупреждение".
Так, в интервью для NBC News посол США в ООН Майк Уолц отметил, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф направил России очень жесткое сообщение.
Как у Трампа реагируют на помощь России Ирану?
"Я не сомневаюсь, что Трамп соответствующим образом отреагирует", – сказал Волц. Он отметил, что Россия сейчас потеряла своего главного поставщика дронов, которыми она терроризировала Украину каждую ночь. Также Москва потеряла своего главного поставщика баллистических ракет.
Волц отметил: если россияне что-то и предоставляют Ирану, то эта помощь не очень эффективна. По его словам, американские военные уничтожают иранские ВВС, средства ПВО, военно-морские силы, наземные войска и систему командования и контроля.
Поэтому даже если они (россияне – 24 Канал) что-то и предоставляют, это никоим образом им (иранцам – 24 Канал) не помогает,
– подчеркнул посол США в ООН.
К слову, в интервью тому же NBC News глава МИД Аббас Арагчи подтвердил, что Иран получает помощь от России, но не стал уточнять, какую именно.
Военное сотрудничество между Ираном и Россией – это ничего нового. Это не секрет. Оно было раньше, есть сейчас и будет продолжаться в будущем,
– заявил иранский дипломат.
На уточняющий вопрос журналистки, предоставляют ли россияне иранцам разведывательные данные, Арагхчи заявил, что Москва помогает Ирану во многих различных направлениях.
Что известно о помощи России Ирану?
На днях несколько СМИ сообщили, что Россия предоставляет Ирану разведывательные данные, с помощью которых тот бьет по американским силам на Ближнем Востоке. Эксперты отмечают, что именно российская помощь влияет на точность иранских ударов.
Владимир Зеленский заявил, что также есть данные о российских компонентах в "Шахедах", которые иранцы запускают по Ближнему Востоку – против и арабских стран, и против американцев в регионе.
В то же время Трамп упорно не хочет признавать помощь России Ирану. Он отметил, что нет оснований полагать, что Россия предоставляет Ирану разведданные для атаки на американские объекты.
Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предполагает, что между Трампом и Путиным может быть тайный сговор, что объясняет поведение Трампа в отношении Украины и России.
Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф предупредил Россию, чтобы та не передавала Ирану разведданные об американских военных базах. Уиткофф отметил, что даже если Россия помогает Ирану, это не имеет значительного влияния.