Укр Рус
Геополитика Ближний Восток Виткофф передал очень мощное послание России, – Волц о помощи Москвы Ирану
8 марта, 17:14
4

Виткофф передал очень мощное послание России, – Волц о помощи Москвы Ирану

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • На фоне сообщений о помощи Ирану со стороны России спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф направил Москве жесткое сообщение.
  • Иран подтвердил получение помощи от России, но не уточнил, какую именно.

В Иране не скрывают, что получают помощь от России в конфликте против США. В Вашингтоне тем временем говорят, что направили Москве "предупреждение".

Так, в интервью для NBC News посол США в ООН Майк Уолц отметил, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф направил России очень жесткое сообщение.

Смотрите также Били ли ОАЭ по объекту Ирана: в Абу-Даби отреагировали на информацию СМИ

Как у Трампа реагируют на помощь России Ирану?

"Я не сомневаюсь, что Трамп соответствующим образом отреагирует", – сказал Волц. Он отметил, что Россия сейчас потеряла своего главного поставщика дронов, которыми она терроризировала Украину каждую ночь. Также Москва потеряла своего главного поставщика баллистических ракет.

Волц отметил: если россияне что-то и предоставляют Ирану, то эта помощь не очень эффективна. По его словам, американские военные уничтожают иранские ВВС, средства ПВО, военно-морские силы, наземные войска и систему командования и контроля.

Поэтому даже если они (россияне – 24 Канал) что-то и предоставляют, это никоим образом им (иранцам – 24 Канал) не помогает,
– подчеркнул посол США в ООН.

К слову, в интервью тому же NBC News глава МИД Аббас Арагчи подтвердил, что Иран получает помощь от России, но не стал уточнять, какую именно.

Военное сотрудничество между Ираном и Россией – это ничего нового. Это не секрет. Оно было раньше, есть сейчас и будет продолжаться в будущем,
– заявил иранский дипломат.

На уточняющий вопрос журналистки, предоставляют ли россияне иранцам разведывательные данные, Арагхчи заявил, что Москва помогает Ирану во многих различных направлениях.

Что известно о помощи России Ирану?

  • На днях несколько СМИ сообщили, что Россия предоставляет Ирану разведывательные данные, с помощью которых тот бьет по американским силам на Ближнем Востоке. Эксперты отмечают, что именно российская помощь влияет на точность иранских ударов.

  • Владимир Зеленский заявил, что также есть данные о российских компонентах в "Шахедах", которые иранцы запускают по Ближнему Востоку – против и арабских стран, и против американцев в регионе.

  • В то же время Трамп упорно не хочет признавать помощь России Ирану. Он отметил, что нет оснований полагать, что Россия предоставляет Ирану разведданные для атаки на американские объекты.

  • Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предполагает, что между Трампом и Путиным может быть тайный сговор, что объясняет поведение Трампа в отношении Украины и России.

  • Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф предупредил Россию, чтобы та не передавала Ирану разведданные об американских военных базах. Уиткофф отметил, что даже если Россия помогает Ирану, это не имеет значительного влияния.