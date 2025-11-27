Путин подтвердил визит американской стороны в Москву и назвал переговорщиков

Владимир Путин подтвердил, что в Москву на следующей неделе прибудет американская делегация. Диктатор также сказал, кто будет присутствовать на этой встрече с российской стороны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявления Владимира Путина, которые цитируют российские пропагандистские издания ТАСС и РИА Новости.

Что сказал Путин о визите американской делегации в Москву?

Владимир Путин заявил, что Москва ждет американскую делегацию у себя. Представители США, по словам диктатора, должны прибыть в первой половине следующей недели.

Путин также сказал, что переговорщиками по Украине со стороны России будут помощники президента России Владимир Мединский и Юрий Ушаков и представители российского МИД.

Кроме того, президент России отметил, что он ожидает, что спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф будет в Москве на переговорах.

Уиткофф защищает позицию своего президента и своей страны, но диалог с ним идет без ругани и плевков,

– отметил Путин.

Российский диктатор также говорит, что Россия "готова зафиксировать", что не собирается нападать на Европу. В то же время Путин отметил, что США предложили России обсудить вопросы, связанные с ядерными испытаниями.

Кстати, украинский политолог Олег Лесной объяснил в эфире 24 Канала, что Стив Уиткофф, которого ожидают в Москве, не только некритично воспринимает российскую пропаганду, но и усиливает эти "страшилки", когда пересказывает их американскому президенту. По мнению эксперта, Путин будет демонстрировать свои "успехи" на фронте и настаивать, что Украина "не имеет ресурсов для сопротивления".

Что известно о визите Виткоффа и делегации из США в Россию?