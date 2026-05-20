Путин будет делать абсолютно все: что критически нужно России от Китая

19 мая начался визит диктатора Владимира Путина в Китай. Интересно, что в делегацию РФ вошли представители экономического блока правительства и представители крупнейших российских корпораций. Это наталкивает на интересные выводы.

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев рассказал 24 Каналу, что российское руководство не зря делает акцент на экономических вопросах во время визита в Китай. Именно так Путин хочет договориться с Си Цзиньпином, чтобы там и в дальнейшем не меняли позицию относительно войны в Украине.

Чего добивается Путин?

По словам Краева, Путину важно, чтобы Китай и в дальнейшем не делал ничего существенного по прекращению войны в Украине. Здесь важно вспомнить недавний визит американской делегации во главе с Дональдом Трампом в КНР, который состоялся 13 – 15 мая. Там неоднократно отмечали, что именно Китай имеет рычаги влияния, чтобы заставить Россию пойти на стол переговоров.

Чем сейчас занимается Путин? Выторговывает себе время в обмен на различные экономические уступки. Он пытается сейчас действовать на опережение. Например, может предложить новые скидки на нефть или доли в крупных федеральных компаниях,

– заметил Краев.

Заметьте! Китайские предприниматели усиленно заходят в российскую экономику. За последние 5 лет в РФ в 10 раз выросла доля компаний с китайскими учредителями или соучредителями. Если в декабре 2021 года таких было 1434, то по состоянию на февраль 2026-го – 14798 компаний.

В целом Китай оказался в достаточно интересной позиции, ведь не только Россия предлагает различные экономические проекты. Соединенные Штаты также заинтересованы в сотрудничестве с КНР и стабилизации торговых отношений. Среди других тем есть и вопрос урегулирования полномасштабной войны, что чрезвычайно важно для Украины.

Сейчас в этой ситуации больше всего выигрывает Китай. Американцы делают предложения; Россия делает свои шаги. Получается, что Китаю предлагают различные бизнес-предложения. И их задача – выбрать наиболее привлекательное,

– отметил Краев.

Добавим, эксперт-международник Станислав Желиховский объяснил, что Китай никогда не становится на стороне той или иной страны. Они всегда заинтересованы в собственных геополитических интересах. И одна из главных задач для КНР – расширять геополитическое влияние. Китай воспринимает Россию как ресурсную базу, которую сейчас можно использовать.

Что не так в отношениях Китая и России?

В своих пропагандистских материалах Россия неоднократно указывает на Китай как на "хороших друзей и важных союзников". При этом сам Китай достаточно четко держит дистанцию и называет РФ только партнерами. Это демонстрирует, что восприятие отношений у обеих стран разное.

Здесь важно осознать, что Россия в нынешнем состоянии не может существовать без поддержки Китая. А вот КНР вполне может обойтись без такого "партнера".

Китай имеет альтернативу российской нефти (Ближний Восток) и газу (Австралия, страны Центральной Азии, Ближний Восток). Россия такой альтернативы не имеет. Поэтому они будут делать все больше уступок и искать новые подходы, чтобы удержаться за сотрудничество с КНР,

– отметил Краев.

При этом Россия имеет определенные ресурсы, которые еще может предложить. Здесь речь может идти как о новых проектах в Арктике, так и о боевом опыте, который они получили в полномасштабной войне против Украины.

Известно, что 20 мая состоялись переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Они подписали "Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа". Оба заявили, что отношения между странами поднимаются на новый уровень. При этом Путин подтвердил, что Россия выполняет роль поставщика сырья, а Китай – "роль ответственного потребителя" ресурсов.