Я был бы шокирован, – Вэнс отреагировал на просьбу Дуды разместить ядерное оружие в Польше

Президент Польши призвал Дональда Трампа разместить ядерное оружие на польской территории для сдерживания агрессии России. Джей Ди Вэнс высказался по этому поводу.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время интервью на Fox News выразил уверенность, что Дональд Трамп не поддержит размещение ядерного оружия в восточной Европе, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что сказал Вэнс

Вэнса попросили прокомментировать призыв Дуды по размещению ядерной инфраструктуры НАТО в Польше для сдерживания будущей агрессии России.

Я не обсуждал с президентом этот конкретный вопрос, но был бы шокирован, если бы он поддержал размещение ядерного оружия дальше на восток в Европе,

– ответил политик.

Напомним, что Эммануэль Макрон готов начать стратегические обсуждения с европейскими лидерами по использованию ядерного оружия Франции для защиты континента.