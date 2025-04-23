Вэнс заявил, что для соглашения между Украиной и Россией нужны территориальные уступки, – Bloomberg

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон предложил четкий план для завершения войны между Россией и Украиной. Он отметил, что предложение США предусматривает отказ от некоторых территорий с обеих сторон.

По его словам, обе стороны должны определиться: либо согласиться на предложенные условия, или Соединенные Штаты прекратят свое участие в процессе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Вэнс намекает на территориальные уступки ради мира

Нынешние линии, где-то близко к ним, это то, где вы в конечном итоге, я думаю, собираетесь провести новые линии конфликта,

– сказал Вэнс журналистам в Индии в среду после завершения экскурсии по Тадж-Махалу.

Он добавил, что это будет означать, что и Украина, и Россия должны будут отказаться от некоторых территорий, которые каждая из сторон сейчас контролирует.

Такое решение станет особенно болезненным для Киева, отмечает издание, ведь Украина намерена вернуть все оккупированные территории, включая Крым и захваченные регионы на Востоке и Юге страны. Более того, США рассматривают возможность признания контроля России над Крымом и смягчения санкций в рамках потенциальной сделки.

Президент Владимир Зеленский заявил во вторник, что Украина не признает российскую оккупацию Крыма, который международно признан территорией Украины и занесен в Конституцию.

Вэнс заявил, что определенный территориальный обмен неизбежен, добавив, что оба государства должны остановить боевые действия и перейти к восстановлению.

На прошлой неделе президент Дональд Трамп заявил, что США могут отказаться от дальнейших дипломатических усилий, если прогресса не будет. Его посланник Стивен Уиткофф в ближайшее время снова встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Вэнс сказал, что он "оптимистично настроен" относительно переговоров, ведь считает, что все стороны до сих пор вели переговоры добросовестно.

Напомним, переговоры в Лондоне, которые должны были состояться в среду, были снижены до технического уровня после того, как госсекретарь Марко Рубио отложил свой визит.

В заявлении Министерства иностранных дел Великобритании говорится, что "сегодняшняя встреча министров иностранных дел по мирным переговорам в Украине откладывается. Переговоры на уровне должностных лиц продолжатся, но они будут закрыты для СМИ".