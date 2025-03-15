Вэнсу показалось "смешным" то, что граждане освистали его на концерте в Кеннеди-центре

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал случаи, когда граждане выражали свое недовольство им. В частности тот, где на концерте Национального симфонического оркестра в Кеннеди-центре в Вашингтоне его освистали.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Джей Ди Вэнса в интервью NBC News.

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Как Вэнс прокомментировал случай, когда его освистали

Когда Вэнс вместе с женой зашли в Кеннеди-центр и заняли свои места, публика встретила их свистом и криками. Комментируя этот эпизод Вэнс заявил, что ему это показалось "смешным".

Также вице-президент прокомментировал другой случай, который случился, когда он прогуливался со своей 3-летней дочкой. Тогда он обвинил проукраинских протестующих в том, что те якобы напугали его ребенка

То, что произошло возле моего дома, было немного раздражающим. Я думаю, что надо просто принимать хорошее с плохим... Я как-то воспринимаю это как, в зависимости от твоей перспективы, особенность или недостаток этой новой жизни,

– высказался об этом инциденте Вэнс.

Интересно, что перед началом разговора с журналистами он столкнулся еще с одним случаем недовольства в его адрес. Десятки протестующих встретили его кортеж в Бей-Сити в штате Мичиган перед выступлением Вэнса на местном заводе по производству пластмасс.

Протестующие показывали вице-президенту средние пальцы и плакаты, на одном из которых была надпись "Иди домой" и изображена перечеркнутая свастика.