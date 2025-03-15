Повідомляє 24 Канал з посиланням на Джей Ді Венса в інтерв’ю NBC News.

Дивіться також Я був би шокований, – Венс відреагував на прохання Дуди розмістити ядерну зброю у Польщі

Як Венс прокоментував випадок, коли його освистали

Коли Венс разом із дружиною зайшли до Кеннеді-центру та зайняли свої місця, публіка зустріла їх свистом і вигуками. Коментуючи цей епізод Венс заявив, що йому це здалося "смішним".

Також віцепрезидент прокоментував інший випадок, який трапився, коли він прогулювався зі своєю 3-річною донькою. Тоді він звинуватив проукраїнських протестувальників у тому, що ті нібито налякали його дитину

Те, що сталося біля мого дому, було трохи дратівливим. Я думаю, що треба просто приймати хороше з поганим... Я якось сприймаю це як, залежно від твоєї перспективи, особливість або недолік цього нового життя,

– висловився про цей інцидент Венс.

Цікаво, що перед початком розмови із журналістами він зіткнувся іще з одним випадком незадоволення на його адресу. Десятки протестувальників зустріли його кортеж у Бей-Сіті в штаті Мічиган перед виступом Венса на місцевому заводі з виробництва пластмас.

Протестувальники показували віцепрезиденту середні пальці та плакати, на одному з яких був напис "Іди додому" і зображена перекреслена свастика.