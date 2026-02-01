Украина завтра будет мертва, – Писториус предостерег Запад от прекращения поддержки
- Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что прекращение западной поддержки Украины будет иметь катастрофические последствия.
- Писториус также подчеркнул военную угрозу для Европы.
Министр обороны Германии Борис Писториус предостерег от прекращения поддержки Украины. По его словам, это будет иметь катастрофические последствия также и для Европы.
Об этом пишет Kameramann Bayern.
Смотрите также Германия может создать ядерное оружие за три года, – Bild
Что сказал Писториус о поддержке Украины?
Писториус отметил, что западная поддержка Украины жизненно необходима.
Ее прекращение будет иметь два негативных последствия.
Во-первых, Украина завтра будет мертва, а во-вторых, для нас это обойдется значительно дороже, чем поддержка сейчас,
– отметил министр обороны Германии.
Писториус заявил, что для Европы тоже существует военная угроза, потому что рядом, в Украине, продолжается полномасштабная война, а диктатор Путин "всегда давал понять, что его беспокоит не только Украина".
Министр также добавил, что Германия – это страна с самой большой экономикой в Европе и третья по величине в мире. Поэтому, по мнению Писториуса, несмотря на "мрачные прогнозы", немцы должны соответствовать этой роли.
Военная помощь Украине: последние новости
Швеция готовит один из крупнейших пакетов помощи для Украины. Он будет включать ПВО, радары, РЭБ и дроны.
Франция тоже обещала передать помощь. В частности, дополнительные самолеты и ракеты для ПВО. А Германия недавно отправила в Украину 9 систем IRIS-T и вскоре ожидается поставка новых комплексов.
В то же время Евросоюз представил заем на 90 миллиардов евро, но первый транш поступит только через несколько месяцев. Президент Зеленский резко высказался о такой задержке, отметив, что январь, февраль и март – самые сложные для страны месяцы.