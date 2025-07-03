Продолжается пересмотр подходов: в Пентагоне ответили, что будет с поставками оружия Украине

Пентагон сейчас пересматривает военную помощь Украине без нарушения принципа "Америка превыше всего". Также Министерство обороны США предоставляет рекомендации Дональду Трампу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря Минобороны США Шона Парнелла на брифинге 2 июля.

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Будут ли США предоставлять военную помощь

Шон Парнелл заявил, что Пентагон предоставляет Дональду Трампу широкий набор возможностей в контексте военной помощи Украине, что "соответствует его стремлению завершить эту трагическую войну".

Параллельно происходит пересмотр подходов к реализации этой цели с учетом сохранения боевого потенциала армии США и оборонных приоритетов, которые отражают курс главы государства на первенство Америки,

– пояснил он.

По его словам, Соединенные Штаты стремятся убедиться, что предоставленная Украине помощь согласуется с национальными оборонными интересами.

Парнелл подчеркнул, что Пентагон не планирует сообщать, сколько именно оружия или каких видов США передают Украине, а также когда именно это происходит.

Однако министр обороны продолжит предоставлять президенту (Дональду Трампу, – 24 Канал) рекомендации для принятия решений относительно дальнейшей военной помощи Украине,

– добавил пресс-секретарь Пентагона.

Шон Парнелл также назвал такое решение "взвешенным, практическим шагом к созданию четкого механизма оценки поставок боеприпасов – что и куда именно отправляется".

Напомним, в среду, 2 июля, Белый дом объявил о паузе в поставках военной помощи для Украины, в частности ракет к системам Patriot.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что решение об определенных изменениях в поставках оружия Украине не означает полное прекращение военной помощи. В Госдепартаменте США отметили, что имеют другие варианты поддержки.