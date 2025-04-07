Норвегия предоставляет Украине еще 415 миллионов евро на артиллерийские боеприпасы
- Норвегия выделяет 415 миллионов евро на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины, распределяя средства между чешской инициативой и Европейским фондом мира.
- Премьер Норвегии подчеркнул важность поддержки Украины, отметив, что Европа должна брать на себя большую ответственность в этой борьбе за свободу.
Норвегия выделяет около 415 миллионов евро на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины. Часть денег пойдет на чешскую инициативу по снарядам, а другая – через Европейский фонд мира.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Норвегии.
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Что известно о новой помощи от Норвегии
Норвегия предоставляет 4 миллиарда крон – примерно 332 миллионов евро – на чешскую инициативу по покупке артиллерийских снарядов для Украины по всему миру. Также страна выделяла средства на эту программу и в 2024 году.
Премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре отметил, что это одна из ключевых потребностей для украинской армии, поэтому Норвегия делает свой вклад.
Еще 1 млрд крон предоставляют для Европейского фонда мира, через который ЕС также финансирует военную помощь для Украины – взнос будет использован также на артиллерийские боеприпасы.
Европа должна брать на себя большую ответственность за поддержку Украины в ее борьбе за свободу. Наши взносы в Европейский фонд мира и наша совместная поддержка чешской инициативы подчеркивают, что Европа поддерживает Украину,
– отметил норвежский премьер.
Стоит отметить, что Норвегия уже участвовала в инициативах по обеспечению Украины боеприпасами. В частности, она закупала снаряды у собственных производителей, передавала их со своих складов и предоставляла технологии, чтобы обеспечить производство снарядов на территории Украины по лицензии.