Трамп впервые согласился предоставить оружие Украине, однако есть несколько нюансов

Президент США дал указание Пентагону передать Украине дополнительное оружие для того, чтобы украинцы имели возможность защищать себя от российских атак. Однако пока неизвестно, из каких источников будет финансироваться вооружение Киеву.

Такое мнение высказал 24 Каналу доктор философии и политический аналитик Андрей Городницкий, отметив, что на этом этапе это является хорошей новостью, ведь Дональд Трамп наконец "проснулся". Президент США начал мыслить категориями, что Владимир Путин есть зло, которое необходимо укрощать.

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Трамп понял, что имеет рычаги влияния

Городецкий подчеркнул, что пока нет информации, откуда будут браться средства для того, чтобы выделять Украине вооружение.

Определенные страны Европейского Союза, в частности Германия, выражали согласие закупать вооружение для Украины. Однако есть уточнение, что это должно быть оружие оборонного характера. Для Украины, к сожалению, это ограничение, ведь речь идет, например, только о системах ПВО,

– пояснил политический эксперт.

Пока нет информации о глобальной поддержке Украины относительно дальнобойных ракет, РСЗО и снарядов к ним.

Существуют определенные вопросы, о которых еще мы должны говорить на международной арене, в частности, напрямую с Трампом,

– отметил он.

На сегодня мы услышали только то, что и так в течение определенного периода времени неоднократно звучало. Трамп понял, что у него есть определенные рычаги влияния и он должен их использовать, а не просто говорить о них и запугивать возможным использованием вооружения, применением санкции и тому подобное. Однако, по его словам, пока все это оставалось на уровне слов.

Также на сегодня еще не использовано все вооружение, которое выделила Украине администрация Джозефа Байдена. До конца лета оно еще должно поступать, однако его осталось немного.

В то же время мы должны констатировать, что вооружение, которое поступает из Соединенных Штатов Америки принципиально не меняет по крайней мере ситуацию на фронте. Оно лишь может помочь улучшить ее,

– пояснил Андрей Городницкий.

Поэтому Украине, как отметил политический эксперт, нужно гораздо больше вооружения, и Трамп это прекрасно понимает. Так же как и большое количество сенаторов и конгрессменов, которые в последнее время выступают с призывом помочь Киеву.

Напомним, что Дональд Трамп 7 июля сказал, что предоставит Киеву больше оружия, ведь украинцы должны получить возможность защитить себя.

Также по данным западных СМИ, поставки вооружения Украине могут возобновиться в ближайшие дни. Речь идет об инженерной технике и "некоторые бронемашины".

Кроме того, спикер Пентагона Шон Парнелл заявил, что по поручению Трампа Вашингтон предоставит Киеву дополнительное оборонительное оружие.