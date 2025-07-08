Так думку висловив 24 Каналу доктор філософії та політичний аналітик Андрій Городницький, зазначивши, що на цьому етапі це є гарною новиною, адже Дональд Трамп нарешті "прокинувся". Президент США почав мислити категоріями, що Володимир Путін є зло, яке необхідно приборкувати.

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Трамп зрозумів, що має важелі впливу

Городецький підкреслив, що поки що немає інформації, звідки братимуться кошти для того, щоб виділяти Україні озброєння.

Певні країни Європейського Союзу, зокрема Німеччина, висловлювали згоду закуповувати озброєння для України. Проте є уточнення, що це має бути зброя оборонного характеру. Для України, на жаль, це обмеження, адже йдеться, наприклад, тільки про системи ППО,

– пояснив політичний експерт.

Наразі немає інформації щодо глобальної підтримки України щодо далекобійних ракет, РСЗВ та снарядів до них.

Існують певні питання, про які ще маємо говорити на міжнародній арені, зокрема, напряму з Трампом,

– відзначив він.

На сьогодні ми почули лише те, що і так впродовж певного періоду часу неодноразово звучало. Трамп зрозумів, що в нього є певні важелі впливу і він має їх використати, а не просто говорити про них і залякувати можливим використанням озброєння, застосуванням санкції тощо. Однак, за його словами, поки що все це залишалося на рівні слів.

Також на сьогодні ще не використане все озброєння, яке виділила Україні адміністрація Джозефа Байдена. До кінця літа воно ще має надходити, однак його залишилось небагато.

Водночас маємо констатувати, що озброєння, яке надходить зі Сполучених Штатів Америки принципово не змінює принаймні ситуацію на фронті. Воно лише може допомогти покращити її,

– пояснив Андрій Городницький.

Тому Україні, як зазначив політичний експерт, потрібно набагато більше озброєння, і Трамп це прекрасно розуміє. Так само як і велика кількість сенаторів і конгресменів, які останнім часом виступають з закликом допомогти Україні.

Нагадаємо, що Дональд Трамп 7 липня сказав, що надасть Києву більше зброї, адже українці мають отримати можливість захистити себе.

Також за даними західних ЗМІ, що поставки озброєння Україні можуть відновитися найближчими днями. Йдеться про інженерну техніку та "деякі бронемашини".

Речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що за дорученням Трампа Вашингтон надасть Києву додаткову оборонну зброю.