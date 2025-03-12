США подтвердили полное возобновление поставок оружия Украине
- США полностью возобновили поставки оружия и обмен разведданными с Украиной, включая артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и боеприпасы для HIMARS.
- Американские подрядчики в Украине также возобновили свою работу по техническому обслуживанию и поддержке сложных видов вооружения.
В США подтвердили, что полностью возобновили поставки оружия в Украину. Это также касается и обмена разведданными.
Сообщает 24 Канал со ссылкой CNN.
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Возобновили ли США поставки военной помощи
Американский чиновник сообщил, что разведка США полностью возобновила обмен данными, также продолжаются поставки американского оружия в Украину.
По словам американского чиновника, в Украину снова поступают артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и боеприпасы для реактивной системы HIMARS в рамках пакетов помощи, утвержденных администрацией Байдена.
Кроме того, американские подрядчики, которые находятся в Украине для предоставления технического обслуживания, обучения и поддержки сложных видов вооружения, также возобновили свою работу. Однако пока неизвестно, были ли они вынуждены покинуть страну из-за приостановления помощи или оставались в Украине.
Напомним, что по результатам встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии было сообщено, что США возобновляют помощь Украине в сфере безопасности. Это решение было принято немедленно.