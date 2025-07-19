Конгрессмены США проголосовали за продолжение военной помощи Украине

Палата представителей США поддержала продление военной помощи Украине. За решение проголосовало подавляющее большинство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на члена Палаты представителей США Дона Бейкона.

Смотрите также Проблема не только в Трампе: от чего теперь зависит поставка американского оружия Украине

За что проголосовали в Палате представителей США?

В субботу, 19 июля, утром Палата представителей США проголосовала за продолжение военной помощи Украине. За соответствующее решение отдали голоса 353 члена Конгресса, против – 76.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила внести поправку №116 к законопроекту H.R. 4016. Она предусматривала запретить использование средств оборонного бюджета США на военную помощь Украине. Большинство выступило против.

Речь идет о документе, который теперь может быть передан на рассмотрение Сената. Там его текст могут изменить, утвердить без изменений или отклонить. В случае принятия Сенатом, документ попадет на подпись президенту США Дональду Трампу.

Это голосование в очередной раз подтвердило наличие двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе. В то же время оно произошло на фоне несколько измененной риторики американского президента относительно войны России против Украины.

Напомним, Трамп предлагает союзникам по НАТО финансировать поставки американского оружия для Украины. В частности Франция и Германия обсуждают покупать вооружение у США, или развивать собственную оборонную промышленность.