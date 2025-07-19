Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на члена Палаты представителей США Дона Бейкона.

Смотрите также Проблема не только в Трампе: от чего теперь зависит поставка американского оружия Украине

За что проголосовали в Палате представителей США?

В субботу, 19 июля, утром Палата представителей США проголосовала за продолжение военной помощи Украине. За соответствующее решение отдали голоса 353 члена Конгресса, против – 76.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила внести поправку №116 к законопроекту H.R. 4016. Она предусматривала запретить использование средств оборонного бюджета США на военную помощь Украине. Большинство выступило против.

Речь идет о документе, который теперь может быть передан на рассмотрение Сената. Там его текст могут изменить, утвердить без изменений или отклонить. В случае принятия Сенатом, документ попадет на подпись президенту США Дональду Трампу.

Это голосование в очередной раз подтвердило наличие двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе. В то же время оно произошло на фоне несколько измененной риторики американского президента относительно войны России против Украины.

Напомним, Трамп предлагает союзникам по НАТО финансировать поставки американского оружия для Украины. В частности Франция и Германия обсуждают покупать вооружение у США, или развивать собственную оборонную промышленность.