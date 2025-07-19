Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на члена Палати представників США Дона Бейкона.

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За що проголосували у Палаті представників США?

У суботу, 19 липня, вранці Палата представників США проголосувала за продовження військової допомоги Україні. За відповідне рішення віддали голоси 353 члени Конгресу, проти – 76.

Конгресвумен Марджорі Тейлор Грін запропонувала внести поправку №116 до законопроєкту H.R. 4016. Вона передбачала заборонити використання коштів оборонного бюджету США на військову допомогу Україні. Більшість виступила проти.

Йдеться про документ, який тепер може бути передано на розгляд Сенату. Там його текст можуть змінити, затвердити без змін або відхилити. У разі ухвалення Сенатом, документ потрапить на підпис президенту США Дональду Трампу.

Це голосування вкотре підтвердило наявність двопартійної підтримки України в Конгресі. Водночас воно відбулося на тлі дещо зміненої риторики американського президента щодо війни Росії проти України.

Нагадаємо, Трамп пропонує союзникам по НАТО фінансувати постачання американської зброї для України. Зокрема, Франція та Німеччина обговорюють, чи купувати озброєння у США, чи розвивати власну оборонну промисловість.