Начались первые военные учения "Коалиции желающих" в поддержку Украины

Около 2 800 военнослужащих из 11 стран примут участие в первых учениях "Коалиции желающих" в поддержку Украины. Об этом сообщает DPA.

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Что известно о первых военных учениях "Коалиции желающих"?

Учения под названием "Коалиция 2026" организуют Польша, Франция и Великобритания.

Их цель – отработать действия многонациональных сил, которые могут помочь сохранить мир после завершения войны в Украине.

В ходе учений будут отрабатываться развертывание войск и перевозка необходимых ресурсов, в частности топлива и продовольствия.

Польша выступает главным организатором маневров. Франция и Великобритания руководят их проведением.

Страны уже сообщили, какие силы и ресурсы будут задействованы в учениях:

Франция направит около 1 000 военнослужащих, разведывательные беспилотники малой дальности и системы борьбы с дронами.

Великобритания привлечет примерно 300 военнослужащих и несколько истребителей.

Германия предоставит около десяти штабных офицеров, самолеты-заправщики и логистическую поддержку.

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К маневрам присоединятся также Бельгия, Эстония, Литва, Нидерланды, Испания, Швеция и Польша.

В целом "Коалиция желающих", созданная в начале 2025 года для поддержки Украины, объединяет около 35 стран.

Напомним, 19 ноября в Берлине состоится встреча "Коалиции желающих", на которую канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, 17 ноября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".