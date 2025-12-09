Россия готовила теракты с самолетами в США уровня 11 сентября 2001 года, – FT
- Европейские спецслужбы разоблачили план российских диверсантов по подрыву грузовых самолетов, летевших в США.
- Взрывы в логистических центрах DHL являются частью гибридной кампании Москвы, направленной на эскалацию в Европе.
Спецслужбы в Европе разоблачили план российских диверсантов направленный на подрыв самолетов, направлявшихся в США. Оценивают, что последствия могли сравниться с терактом 11 сентября 2001 года в США.
Какие теракты готовила Россия?
Европейские разведчики выяснили, что Россия готовила серию подрывов грузовых самолетов, которые должны были лететь из Европы в США. Как передает издание, в случае теракта последствия могли бы напомнить события 11 сентября 2001 года. Напомним, тогда произошел подрыв "башен-близнецов" в Нью-Йорке.
Отмечается, что раскрытый план стал частью гибридной кампании Москвы, охватывающей различные страны Европы, чтобы усилить эскалацию.
Основным сигналом стали взрывы в логистических центрах DHL в Польше, Германии и Великобритании. Следствие установило, что посылки с магниевым запалом прислали из Литвы. Спецслужбы убеждены, что это было только началом.
Следующим шагом, написало издание, должны были стать теракты на грузовых самолетах в Соединенные Штаты. Масштабные подрывы вызвали бы, в частности, большое количество жертв.
Обвинения в терактах от Польши и Литвы получили около 20 человек. Организатор группы диверсантов выехал в Азербайджан. За его освобождение, как сообщает СМИ, публично выступали ФСБ, ГРУ и СВР России.
В Германии убеждены, что такие инциденты являются частью комплексной стратегии Кремля, а методы напомнят аналитикам работу КГБ.
Готовится ли Европа к войне с Россией?
СМИ ранее сообщали, что в Германии готовят секретный план по переброске более 800 тысяч бойцов НАТО к границе с Россией в случае нападения. Документ содержит детали по логистике. Сейчас его пересматривают во второй раз.
Европейские страны обсуждают возможность кибератак и учений под руководством НАТО в ответ на возможную агрессию России.
Усиление российского присутствия в Северной Атлантике и Арктике побудило НАТО финансировать новейшие системы защиты подводной инфраструктуры Европы.