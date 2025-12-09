Россия готовила теракты с самолетами в США уровня 11 сентября 2001 года, – FT

Спецслужбы в Европе разоблачили план российских диверсантов направленный на подрыв самолетов, направлявшихся в США. Оценивают, что последствия могли сравниться с терактом 11 сентября 2001 года в США.

Какие теракты готовила Россия?

Европейские разведчики выяснили, что Россия готовила серию подрывов грузовых самолетов, которые должны были лететь из Европы в США. Как передает издание, в случае теракта последствия могли бы напомнить события 11 сентября 2001 года. Напомним, тогда произошел подрыв "башен-близнецов" в Нью-Йорке.

Отмечается, что раскрытый план стал частью гибридной кампании Москвы, охватывающей различные страны Европы, чтобы усилить эскалацию.

Основным сигналом стали взрывы в логистических центрах DHL в Польше, Германии и Великобритании. Следствие установило, что посылки с магниевым запалом прислали из Литвы. Спецслужбы убеждены, что это было только началом.

Следующим шагом, написало издание, должны были стать теракты на грузовых самолетах в Соединенные Штаты. Масштабные подрывы вызвали бы, в частности, большое количество жертв.

Обвинения в терактах от Польши и Литвы получили около 20 человек. Организатор группы диверсантов выехал в Азербайджан. За его освобождение, как сообщает СМИ, публично выступали ФСБ, ГРУ и СВР России.

В Германии убеждены, что такие инциденты являются частью комплексной стратегии Кремля, а методы напомнят аналитикам работу КГБ.

