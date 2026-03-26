"Это не наша война": Трамп резко отреагировал на заявление Мерца и провел параллель с Украиной

Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца относительно конфликта с Ираном. Американец провел параллель с собственной политикой в отношении Украины.

Такие информацию передает Clash Report.

Что в заявлении Мерца возмутило Трампа?

Американский лидер прокомментировал позицию руководства Германии, которое отстраняется от иранского вопроса, мол война в Иране "не их".

Трамп считает, что подобные заявления неуместны и провел аналогию с политикой США по поддержке Украины. По его словам, Вашингтон мог бы занять такую же позицию по региональным конфликтам, однако выбрал путь помощи союзникам.

Я слышал, как глава Германии сказал: "Это не наша война" в отношении Ирана. Я сказал: "Ну, Украина тоже не наша война – но мы помогли". Я считал, что это было очень неуместное заявление, но он его сделал, и теперь не может его стереть",

– подчеркнул Трамп.

Важно! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за военных действий на Ближнем Востоке внимание мира отходит от украинского вопроса. По его словам, весь арсенал американского оружия сейчас используется против Ирана, тогда как объемы производства не увеличились.

