Сцена из "Игры престолов" вдохновила Израиль ударить по Ирану, – Bild

Журналисты привели интересную деталь конфликта на Ближнем Востоке. Оказывается, израильтяне реализовали первый удар по Ирану 13 июня, взяв за основу идею одной из сцен "Игры престолов".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

Смотрите также На руках кровь украинцев: кто такой Али Хаменеи и что будет с Ираном, если режим аятолл падет

Как "Игра престолов" дала подсказку Израилю

Перед Израилем стояла нетипичная и очень сложная задача – выбить Иран из равновесия и нанести ему такой урон, чтобы получить преимущество в войне.

Операцию готовили с осени 2024 года. Нужно было нейтрализовать ПВО Ирана, сократить ракетный потенциал страны и нанести удар по ядерной программе.

Было решено ликвидировать военное руководство Ирана. Израиль надеялся, что иранцы не смогут оперативно реагировать на атаку.

Так и произошло – во время удара погибло много высшего командования. Кто-то в бункере, кто-то – у себя дома.

На реализацию этого плана израильтян вдохновила "Красная свадьба" – жестокая сцена из "Игры престолов", когда Старкам устроили резню, почти уничтожив всех представителей этого рода.

"Когда Революционная гвардия и армия пытались собрать информацию и дать приказ ответить, уже не осталось ни одного, кто мог бы принять решение", – пишут журналисты.

Таким образом, иранская власть была парализована и не смогла ответить так же мощно. А Израиль добился своего.

Кстати, Иран ведет переговоры с США на фоне израильских ударов.