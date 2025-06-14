Иран дважды пытался убить Трампа, – Нетаньяху
- Иран дважды пытался убить Дональда Трампа.
- Об этом заявил Беньямин Нетаньяху. Он не уточнил время, место и способ покушений.
Нетаньяху сказал, что Иран дважды пытался убить Трампа. Такое заявление премьер-министр Израиля сделал вечером 14 июня.
Детали передает 24 Канал со ссылкой на слова Нетаньяху.
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Иранцы хотели убить Трампа
Беньямин Нетаньяху поздравил Трампа с днем рождения. В своей речи он сосредоточился на том, что США являются давним союзником Израиля. А потому война Ирана против Израиля – это война и против США.
Сейчас иранский режим бомбит наши гражданские кварталы, пока мы целимся в террористов. Это не что-то новое. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они бомбили американские посольства. Они убили 241 морского пехотинца в Бейруте. Они убили и ранили тысячи американцев своими самодельными взрывными устройствами в Ираке и Афганистане. Они сжигают американский флаг, они бесконечно скандируют "смерть Америке",
– сказал лидер Государства Израиль.
Нетаньяху подчеркнул: Израиль не остановится. Он уже уничтожил высшее военное руководство Ирана и его ведущих технологов.
"Мы сделали все это и многое другое, но мы также осознаем, что нужно сделать еще больше. Поэтому мы готовимся. Мы проложили путь к Тегерану, и наши пилоты в небе над Тегераном будут наносить удары по режиму аятолл", – предупредил он.
Вечером Израиль снова атаковал Иран. Тегеран обещает ответить.