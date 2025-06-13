Израиль размещает войска во всех зонах возможных боевых действий по стране, – AP

На фоне продолжающейся атаки на Иран Израиль начал размещать войска во всех зонах возможных боевых действий на территории страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press. Отметим, что Иран уже обещал ответ на действия Израиля.

Смотрите также Еще одна большая война на Ближнем Востоке: как Иран ответит Израилю и присоединятся ли США

Что об этом известно

По данным AP, израильские военные заявили, что вызывают резервистов из разных воинских частей в рамках подготовки к обороне и наступлению", который может начаться в ближайшее время, поскольку атака на Иран продолжается.

Этот шаг происходит на фоне подготовки Израиля к дальнейшим контратакам со стороны Ирана или иранских марионеточных групп на границах Израиля,

– говорится в сообщении.

Напомним, ЦАХАЛ атаковал 13 июня ядерный объект в Натанзе. Впоследствии израильские Военно-Воздушные Силы нанесли удар по еще одному иранскому ядерному объекту. Он расположен вблизи города Исфаган.

Кроме того, ранее поступали сообщения и кадры атаки на ядерную площадку в Фордо.