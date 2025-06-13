Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press. Зазначимо, що Іран вже обіцяв відповідь на дії Ізраїлю.

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Що про це відомо

За даними AP, ізраїльські військові заявили, що викликають резервістів з різних військових частин у рамках підготовки до оборони та наступу", який може розпочатися найближчим часом, оскільки атака на Іран триває.

Цей крок відбувається на тлі підготовки Ізраїлю до подальших контратак з боку Ірану або іранських маріонеткових груп на кордонах Ізраїлю,

– ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЦАХАЛ атакував 13 червня ядерний об'єкт у Натанзі. Згодом ізраїльські Військово-Повітряні Сили завдали удару по ще одному іранському ядерному об'єкту. Він розташований поблизу міста Ісфаган.

Крім того, раніше надходили повідомлення та кадри атаки на ядерний майданчик у Фордо.