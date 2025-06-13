Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press. Отметим, что Иран уже обещал ответ на действия Израиля.

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Что об этом известно

По данным AP, израильские военные заявили, что вызывают резервистов из разных воинских частей в рамках подготовки к обороне и наступлению", который может начаться в ближайшее время, поскольку атака на Иран продолжается.

Этот шаг происходит на фоне подготовки Израиля к дальнейшим контратакам со стороны Ирана или иранских марионеточных групп на границах Израиля,

– говорится в сообщении.

Напомним, ЦАХАЛ атаковал 13 июня ядерный объект в Натанзе. Впоследствии израильские Военно-Воздушные Силы нанесли удар по еще одному иранскому ядерному объекту. Он расположен вблизи города Исфаган.

Кроме того, ранее поступали сообщения и кадры атаки на ядерную площадку в Фордо.