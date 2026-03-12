Что задумал Трамп в Иране и как это изменит цены на нефть: интервью стратега по энергетике

Соединенные Штаты и Израиль начали операцию против Ирана. В Белом доме объясняют это необходимостью уничтожить ядерную программу Ирана, но не все так просто. План Дональда Трампа является гораздо более сложным и многослойным. Началу операции предшествовали события в Венесуэле и санкции против Индии, в которые мало кто верил.

Американский стратег по вопросам энергетики и геополитики Томас О'Доннелл в интервью 24 Каналу объяснил, как связаны эти события, какова глобальная цель США и какая роль отведена Китаю в этом противостоянии. Также он спрогнозировал, что будет с ценами на нефть из-за войны в Иране. Больше деталей – читайте далее в материале.

Что будет с ценами на нефть из-за войны в Иране?

Цены на нефть уже выросли в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Некоторые аналитики считают, что это может помочь России. Действительно ли она может получить значительную выгоду от этого конфликта?

Если Соединенные Штаты не достигнут своих результатов в Иране, то, вероятно, это принесет пользу россиянам. Такое развитие событий выгодно всем союзникам России. Конечно, Иран – один из главных союзников России в этой войне. Тегеран предоставил много военного оборудования, беспилотников и тому подобное.

Если же Ормузский пролив будет закрыт в течение длительного времени, а США не смогут гарантировать проход кораблей, то цена на нефть начнет расти. Она и так уже выросла, но опустилась примерно на тот уровень, на котором когда-то была. Когда началась полномасштабная война в Украине, то цена на нефть выросла до 120 долларов за баррель. А уже потом начала снижаться и в течение 2023 – 2025 годов была на уровне 80 долларов за баррель.

В течение последнего года цена на нефть была чрезвычайно низкой – на уровне 60 – 70 долларов за баррель. Такая ситуация была благоприятной для США и Дональда Трампа. На рынке больше года было столько лишней нефти, что цены становились все ниже. ОПЕК+ увеличивала поставки нефти на рынок. У них еще есть около трех миллионов баррелей добычи, которые до сих пор не выведены на рынок.

Поэтому первое, на что надо обратить внимание здесь: американцы никогда не имели столь благоприятной рыночной ситуации, что могла побудить их пойти против Ирана и временно вывести его с рынка. Это хорошая ситуация, с которой они начинают, но если они не закончат войну за определенное время, то цена на нефть начнет резко расти. Но я бы не сказал, что сейчас произошла историческая вспышка.

Полное интервью стратега по энергетике: смотрите видео

Что на самом деле задумали США на Ближнем Востоке?

Некоторые аналитики говорят, что Соединенные Штаты пытаются переформатировать глобальный геополитический и энергетический ландшафт. И это не только Ближний Восток, но и Венесуэла, Иран, Россия, Китай, Индия. Действительно ли США здесь имеют широкую стратегию?

Некоторые из этих идей Трамп имел еще во время своего первого президентского срока, но не реализовал. На этот раз у него была идея реорганизации международного нефтяного сектора. Можно было бы говорить и о газе и других источниках энергии, но главной здесь является нефть. Трамп хотел, чтобы США доминировали в энергетической сфере.

Он даже создал комитет под названием Национальный совет по энергетическому доминированию. Демократы не использовали бы такое название, потому что оно с нотками шовинизма. Но эксперты, связанные с Демократической партией еще 5 – 10 лет назад, писали книги о том, как сланцевая революция в США обеспечила такое количество нефти на рынке, что было логично, чтобы Штаты использовали это как геоэкономический рычаг. И Трамп сейчас делает это очень агрессивно.

Если посмотреть на его кабинет, то люди вроде его министра энергетики Криса Райта и министра внутренних дел Дага Бергама являются экспертами по нефти и газу. Они оба были генеральными директорами компаний, которые заработали на этом миллиард долларов. Один из них был губернатором, кажется, третьего по величине нефтедобывающего штата в стране. И они полностью поддерживают эту стратегию.

Относительно вопроса о стратегии. Думаю, сейчас такая ситуация. Прежде всего Китай очень зависим от импорта. Вы знаете, что сейчас идет борьба за различные виды сырья, а также за критически важные минералы и чипы. Китай имеет определенное преимущество в критических минералах. США же имеют глобальное преимущество в нефти. Думаю, они и готовят использовать это против Китая.

Стоит внимания! Издание CNN писало, что Китай может даже помочь Ирану в конфликте против Соединённых Штатов. В частности, предоставляя финансы, запчасти и компоненты к ракетам. Также Пекин давит на Тегеран по обеспечению безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

Но настоящий вопрос в том, что это ярко проявилось во время российской войны против Украины. Я недавно опубликовал статью под названием "Ликвидация российского нефтяного государства". Там я прослеживаю, что примерно в апреле прошлого года у Трампа была идея, что он может предложить Путину большие стимулы. Он предлагал большие инвестиции в России вместо войны в Украине.

Возможно, Трамп даже удивился, что это не заинтересовало Путина. А многие предсказывали, что это не сработает. Примерно в апреле состоялась дискуссия в Белом доме. Выглядит, что они начали новую политику, которая должна была нанести боль России, чтобы заставить ее остановиться и согласиться на завершение войны.

Основной способ нанести экономический удар по России – лишить ее возможностей экспортировать нефть. Ведь это является крупнейшим источником поступлений в их национальный и военный бюджет. Дело в том, что они создают проблемы не только в Украине, но и в Африке, Латинской Америке и других регионах. Все это финансируется благодаря нефти.

Итак, план заключался в усилении внешних санкций. США должны были усилить санкции и пошлины, чтобы усложнить экспорт нефти для России. Они отказались от ограничения нефтяных цен. Это не сработало. Да и не могло сработать. Они думали, что смогут вывести российскую нефть с рынка.

Другая сторона этой кампании – американская разведка. Это раскрыли в нескольких интервью для NYT несколько месяцев назад. Американская разведка фактически предложила Украине помощь с новыми ударами по НПЗ, экспортным терминалам, портам и другим объектам. Итак, это двойная атака на российскую нефть, которая должна лишить ее возможности экспортировать нефть в Индию, Китай и Турцию. По сути, остался только Китай.

В то же время когда Украина атакует порты и нефтеперерабатывающие заводы, то Россия вынуждена экспортировать нефть, которую она не может переработать. И вся система начинает засоряться. Думаю, администрация Трампа думала над тем, чтобы заблокировать экспорт российской нефти. Однако они обеспокоены из-за долгосрочной перспективы. Поэтому они хотели подключить себе венесуэльскую нефть перед тем, как это сделать.

По моему мнению, они также хотят решить вопрос с иранской нефтью, чтобы ее не использовали как замену российской. Поэтому я думаю, что все эти события – часть большего проекта, который проводят перед тем, как они полностью прекратят экспорт российской нефти, что они вполне способны сделать.

Итак, сперва Венесуэла. Затем Иран. Кто следующий?

Между ними была Индия. Она является одним из крупнейших покупателей российской нефти. Когда Трамп выступал против Индии, то угрожал ввести тарифы. Все думали, что он блефует. Как он мог сделать такое против страны, которая считается союзником, хотя и покупает российскую нефть?

Индии было безразлично. Они просто брали дешевую российскую нефть. Объективно говоря, им было все равно на войну в Украине. Но Трамп все же давил на Индию и заставил Нарендру Моди согласиться не покупать российскую нефть. Люди считали это чем-то нереальным.

Европейские эксперты, с которыми я общался, думали, что Индия никогда не прекратит покупать российскую нефть. Зато индийская береговая охрана захватила по меньшей мере три корабля российского теневого флота. Никто и подумать не мог, что они зайдут так далеко.

Есть еще одна страна, которая помогала России. Это – Малайзия. Россия имеет все меньше рынков, где может сбывать свою нефть. При этом она добывается – и ее нужно куда-то девать. Им еще и нужно увеличивать экспорт, потому что украинские войска атакуют нефтеперерабатывающие заводы. Поэтому Россия возобновляет поставки в Малайзию.

Сейчас администрация Трампа добилась, чтобы Малайзия захватила российский корабль теневого флота. Итак, все эти страны так или иначе изменили свою позицию, а на Россию давят все сильнее. С Индией достаточно сложный случай. Иран, годами находясь под санкциями, поставлял нефть в Индию. В последнее время все это усложнилось. Поэтому они преимущественно поставляли ее в Китай.

Это вызывает беспокойство в Индии, потому что страны Персидского залива, Иран и Саудовская Аравия, поставляют свою нефть на Дальний Восток. Это вполне естественно двигаться из Персидского залива в том направлении. И что довольно интересно, Моди посетил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху непосредственно перед тем, как последний начал атаку на Иран и ликвидировал иранское руководство. Зачем там был Моди?

И тут Пакистан, а он также граничит с Ираном, начал атаковать "Талибан". Итак, сейчас мы начинаем понимать, что администрация Трампа имеет к этому определенное отношение. Думаю, Индия получит определенную поддержку в нефтяном секторе. Моди считает, что американцы позаботятся о нем, когда российскую нефть выведут с рынка.

Индусы тесно работают с "Талибаном" и как-то спровоцировали пакистанцев напасть на "Талибан". Это можно трактовать так, что пакистанцы отвлекаются. Потому что обычно они помогают иранцам. Они могли помочь им, но теперь заняты "Талибаном", вероятно, из-за чего-то, что сделала Индия. Как видите, план здесь довольно сложный.

Что будет с режимом в Иране?

Если конфликт в Иране продлится не 2 недели, а несколько лет? Что тогда будет?

Думаю, нам нужно определить цель атаки США и Израиля. У них много общих целей, но есть и разные. Штаты не хотят, чтобы Иран когда-нибудь получил ядерное оружие. Иран потерпел серьезные удары по ядерной программе, которые значительно отбросили его назад. Но есть и другая важная вещь.

Сегодня сильно развиваются дальнобойные баллистические ракеты, крылатые ракеты, дальнобойные дроны. Вместе с ними можно достичь того же эффекта, как и от ядерного вооружения – такой сокрушительный удар. Если ядерное оружие может уничтожить целый город, то при достаточном количестве ракет и дронов вы сможете поразить все командное руководство вашего врага.

Иран мог произвести столько ракет и дронов, что трудно было бы что-то с этим сделать. И для США это была бы серьезная проблема. Вы уже видите, на что они способны. Иран атакует весь Ближний Восток. Ударили также по Израилю. Так что, думаю, США хотят уничтожить все это оружие.

Когда Барак Обама вел переговоры по завершению иранской ядерной программы, то вопрос ракет также был актуальным. Они несколько дней спорили по поводу ракет уже после того, как достигли соглашения о сворачивании иранской ядерной программы, но договориться так и не смогли.

Соглашение по ядерной энергетике достигли, а с ракетной программой все отложили. Когда Трамп пришел к власти, то этого было мало для него. Он отверг ядерное соглашение и взялся за ракеты и другие вопросы. Не знаю, было ли это разумно. Возможно, ему стоило просто заняться ракетами, а ядерную сделку оставить в силе.

Думаю, для США с геоэкономической и геостратегической точки зрения важна в этом регионе и нефть. Хотя США является крупнейшим производителем нефти и газа в мире, но около 20% нефти поступает из Персидского залива, а около 20% мирового сжиженного газа поступает из Катара. Это регион, где Штаты настолько вовлечены в мировую нефтяную и газовую систему, что стремятся обеспечить ее безопасность.

Некоторые тамошние страны также являются центрами международных финансов и других похожих сфер. Поэтому Штаты пошли на эти действия, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность региона, чтобы иранцы не были угрозой для Израиля через своих прокси и ракеты. Поэтому думаю, что США хотят положить конец ядерной программе Ирана и производству ракет. Штаты не хотят, чтобы Иран имел возможность продавать нефть Китаю.

СМИ пишут, что они не хотят сбрасывать режим и пытаться построить что-то другое. И вице-президент Джей Ди Вэнс, и сторонники Трампа, и многие демократы считают, что США не хотят менять режим. Это было бы бессмысленно. Думаю, их оптимальный план – сделать что-то такое, как в Венесуэле.

Думаю, они хотят изменить состав и поведение режима. Он все равно будет не совсем демократическим и несколько репрессивным. Но это будет режим, который будет придерживаться американских правил по оружию, ракет, ядерной энергетики и нефтяного сектора. Я не удивился бы, если бы они заставили иранцев класть деньги от продажи нефти на какой-то счет, который они контролируют. Именно это до сих пор происходит в Ираке после тамошней войны.

Кстати, после гибели аятоллы Али Хаменеи новым лидером Ирана стал его сын Моджтаба Хаменеи. Он является сторонником жесткого курса без попыток либерализации режима, контролирует значительные финансовые потоки и имеет тесные связи с элитой Корпуса Стражей Иранской Революции, что является фактически второй иранской армией.

Конфликт крутится вокруг ядерной программы. Если посмотреть на все это исторически, то США, если и не могли ограничить или контролировать Иран, то угрожали его "бомбить до каменного века". Думаю, это две вещи, которые сейчас находятся на столе, хотя об этом прямо не говорят.

Они пытаются заставить режим заключить какое-то соглашение. По этому соглашению Иран должен действовать в рамках правил, установленных США, особенно в нефтяном секторе и в вооружении. Если нет, то они снова разбомбят страну до каменного века, как говорили многие администрации ранее. В таком случае Иран никому не будет угрожать.

Какова роль Китая в плане США?

Недавно премьер-министр Италии Джорджия Мелони сказала, что Россия открыла ящик Пандоры, начав полномасштабное вторжение против Украины. И вот этот конфликт на Ближнем Востоке выглядит как серьезная война. Это также цепная реакция, которая пошла из нападения России?

Да, конечно. Все взаимосвязано. И это в значительной степени вина россиян. Это также вина китайцев.

Американцы говорили России, что они могут быть частью западного мира. Европейцы будут инвестировать, покупать нефть и газ, но надо закончить войну в Украине и не осуществлять агрессию. И не только там, но и на Ближнем Востоке, в Африке и так далее. Но Путин отказывается. Трамп понял это за несколько месяцев. Тогда решил сделать России больно.

Полностью с вами согласие. Это своего рода двойная игра США в отношении России и Индии. Несмотря на то, что они пустили Путина в Анкоридж, там все же давят на Россию. Это санкции и другие действия американских политиков.

Так, что-то вроде "откажитесь от этой войны и возвращайтесь на Запад". Трамп хочет оторвать Путина от Си Цзиньпина, чтобы последний оказывался все больше в изоляции. Все эти действия Трампа против России, Ирана, Венесуэлы, Индии все больше изолируют Китай, который зависит от международных потоков нефти.

Трамп говорил Ирану, что они сделали много страшных вещей. Убили 30 тысяч человек за одну ночь. Но если хотите жить с нами, то можете заключить соглашение, и в дальнейшем с вами будут готовы иметь дело. Просто не создавайте проблем, не поддерживайте войны, не разрабатывайте ядерное оружие. Если нет, то США их уничтожит.

По сути, то же самое США говорят россиянам. Мол, вся ваша сила, россияне, основывается на экспорте нефти. Если не заключите разумное соглашение, то нам больше не будет нужна ваша нефть. Мы производим гораздо больше нефти, чем вы. Мы производим гораздо больше нефти, чем Саудовская Аравия. Мы привлекаем другие страны на нашу сторону, помогая им наращивать добычу. А ваши 3 – 4 миллиона баррелей в день, которые вы экспортируете, миру не нужны.

Тогда Россия будет с экономикой уровня Бразилии, но им придется зарабатывать деньги самостоятельно, потому что они не получат их от продажи нефти и не смогут создавать проблемы по всему миру. Думаю, сейчас это говорят России. И что-то похожее постепенно делается для изоляции Китая.