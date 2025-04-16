Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на анализ Института изучения войны. Российская верхушка активизировала информационную кампанию, цель которой –легализовать захват не только оккупированных, но и подконтрольных Украине территорий.

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Россия не остановится на оккупированных землях

В ISW предупредили: Кремль готовит почву, чтобы требовать уступок под видом "мирного соглашения".

Сразу два чиновника – глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и министр иностранных дел Сергей Лавров – заявили о перечне требований к Украине, среди которых: "нейтралитет", "демилитаризация", "денацификация", признание оккупации, а также – смена украинского правительства. Все это подается как "основа мирного плана", хотя фактически является ультиматумом.

В ISW предостерегают, что под вымышленными тезисами о "защите русскоязычных" и "исторической справедливости" скрываются настоящие намерения Москвы – заставить Украину уступить даже те земли, которые она сумела удержать несмотря на агрессию. Аналитики считают, что Россия таким образом создает информусловия для новой волны оккупации.

К тому же в Кремле все чаще вспоминают так называемую "Новороссию", к которой якобы должны принадлежать и Харьковская, Одесская, Николаевская и Днепропетровская области. Такие заявления – не просто риторика, а признак того, что аппетиты Путина растут и выходят далеко за пределы нынешней линии фронта.

ISW обращает внимание: Москва не только не отказывается от военной эскалации, а наоборот – стремится использовать переговоры с Западом для навязывания своих условий. Одновременно в России звучат угрозы не только в адрес Украины, но и стран НАТО, в частности Финляндии и Балтии.

Аналитики отметили, что Россия ведет информационную подготовку к попытке принудить Запад и Украину к "мирному плану", который фактически закрепит новую оккупацию и подготовит почву для дальнейшей агрессии.