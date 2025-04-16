Про це розповідає 24 Канал з посиланням на аналіз Інституту вивчення війни. Російська верхівка активізувала інформаційну кампанію, мета якої –легалізувати захоплення не лише окупованих, а й підконтрольних Україні територій.

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Росія не зупиниться на окупованих землях

В ISW попередили: Кремль готує підґрунтя, щоб вимагати поступок під виглядом "мирної угоди".

Одразу два високопосадовці – глава Служби зовнішньої розвідки Сєргєй Наришкін і міністр закордонних справ Сєргєй Лавров – заявили про перелік вимог до України, серед яких: "нейтралітет", "демілітаризація", "денацифікація", визнання окупації, а також – зміна українського уряду. Усе це подається як "основа мирного плану", хоча фактично є ультиматумом.

В ISW застерігають, що під вигаданими тезами про "захист російськомовних" і "історичну справедливість" ховаються справжні наміри Москви – змусити Україну поступитися навіть тими землями, які вона зуміла втримати попри агресію. Аналітики вважають, що Росія таким чином створює інформумови для нової хвилі окупації.

До того ж у Кремлі дедалі частіше згадують так звану "Новоросію", до якої нібито мають належати й Харківська, Одеська, Миколаївська та Дніпропетровська області. Такі заяви – не просто риторика, а ознака того, що апетити Путіна ростуть і виходять далеко за межі нинішньої лінії фронту.

ISW звертає увагу: Москва не лише не відмовляється від воєнної ескалації, а навпаки – прагне використати перемовини із Заходом для нав’язування своїх умов. Одночасно в Росії лунають погрози не тільки на адресу України, а й країн НАТО, зокрема Фінляндії та Балтії.

Аналітики наголосили, що Росія веде інформаційну підготовку до спроби примусити Захід і Україну до "мирного плану", який фактично закріпить нову окупацію і підготує ґрунт для подальшої агресії.