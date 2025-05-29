Два реалистичных сценария: Подоляк сказал, где Россия может начать новые войны

Издание Spiegel сообщило, что Россия ведет масштабную модернизацию своей военной инфраструктуры и едва ли не готовится к мировой войне. Это звучит апокалиптически, но ситуация на самом деле совсем другая.

Об этом 24 Каналу рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, отметив, что потери России на войне против Украины являются более чем серьезными. У нее нет ресурсов на масштабное перевооружение.

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Действительно ли Россия масштабно перевооружается

Как отметил Подоляк, буквально недавно в специализированных милитаристских изданиях Европы и США были материалы на основе спутниковых данных о реальном состоянии российской армии. Там много опустошенных складов и дефицит новой техники.

Хотя, конечно, в чем-то россияне продвинулись. Речь идет о модернизации производства дронов. Они построили три завода. Также есть увеличение производства ракет. Но это опять-таки вопрос к Европе и США, которые не могут полностью оборвать продажу комплектующих, которые Россия использует в ракетах.

Говорят, что Россия самая мощная. Где самая мощная? Уже более 3 лет застряла в Донецкой и Луганской области. У них есть проблемы с экономикой. Да, там есть запас прочности для ВПК, потому что они все туда концентрируют. Но есть еще один вопрос. Почему они получают на глобальном рынке 500+ миллиардов? Как работают санкции? Но этих денег все равно не хватает для фундаментального переоснащения всей инфраструктуры войны,

– сказал Подоляк.

Где Россия может начать войну

Spiegel, возможно, правильно делает, чтобы повлиять на общественные настроения в Европе. Там отмечают, что Россия является крайне опасной для Европы. И она может начать новые войны.

По словам Подоляка, сейчас есть 2 наиболее реалистичные сценарии войны, которые может начать Россия против Европы. Первый – это высадка на шведский остров Готланд. Если России удастся разместить там свои военно-воздушные силы или противоракетные, то она сможет давить на весь Север Европы.

В этом направлении они уже делают какие-то шаги. Есть российские базы вдоль границы с Финляндией. Также неоднократно происходят провокации в балтийской акватории.

Второй сценарий – Сувальский коридор. В России неоднократно говорят, что им нужен сухопутный коридор в Калининградскую область. Не стоит исключать возможности, что военные учения "Запад-2025" в Беларуси могут даже использовать для определенных провокаций.

Есть конкретные направления, где можно увидеть, что Россия делает. А говорить, что Россия сверхмощная? Тогда возникает вопрос – а что происходит в Донецкой, Луганской, Запорожской областях? Почему Россия увязла, если же она такая сверхмощная?

– сказал Подоляк.

Сегодня Россия не имеет достаточного военного ресурса для войны против НАТО. Единственное, в чем они превосходят Европу – в готовности их "населения" воевать.