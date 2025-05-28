Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Настоящее время".

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Что можно узнать из опубликованных данных о российском ядерном оружии

Датское издание Danwatch и немецкое Der Spiegel изучили тендерную документацию. И обнаружили, что там были сотни схем базы ракетных войск стратегического назначения в городе Ясный Оренбургской области.

Обычно внутренние планы таких объектов являются тайной, которая особо охраняется. Но благодаря разгильдяйству теперь известно, как устроены российские базы.

Из документов следует, что базы снаружи защищены комплексными системами мониторинга с дистанционно управляемыми пулеметами и гранатометами, а также современными средствами ПВО. По внешнему периметру установлено три уровня электрических заграждений, датчики сейсмической активности и радиоактивности, железобетонные стены, взрывостойкие двери и окна, а также системы сигнализации с магнитными контактами и инфракрасными датчиками.

Секретные планы россиян, которые попали в открытый доступ

Еще в документах можно подробно узнать о внутренней планировке объектов, "включая расположение помещений для хранения защитных костюмов и оружия, диспетчерских и подземных тоннелей, соединяющих помещения".

В документах указаны места, где солдаты едят, спят, отдыхают и тренируются, а также какие тренажеры используют и в какие игры играют в свободное время,

– отметили медийщики.

В целом для хранения ядерного оружия в России используют 11 объектов. Большинство расширили и модернизировали. Поэтому модернизация стратегических ядерных сил России реальна.

Иностранные эксперты назвали эту утечку серьезным сбоем в процедурах. И предположили, что ядерные объекты могут стать уязвимыми для внешних атак.