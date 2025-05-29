Про це 24 Каналу розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, зауваживши, що втрати Росії на війні проти України є більш ніж серйозними. У неї немає ресурсів на масштабне переозброєння.

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Чи дійсно Росія масштабно переозброюється

Як наголосив Подоляк, буквально нещодавно у спеціалізованих мілітарних виданнях Європи та США були матеріали на основі супутникових даних про реальний стан російської армії. Там багато спустошених складів та дефіцит нової техніки.

Хоча, звісно, у чомусь росіяни просунулися. Йдеться про модернізацію виробництва дронів. Вони набудували три заводи. Також є збільшення виробництва ракет. Але це знову-таки питання до Європи та США, які не можуть повністю обірвати продаж комплектуючих, які Росія використовує в ракетах.

Говорять, що Росія найпотужніша. Де найпотужніша? Вже понад 3 роки застрягла в Донецькій та Луганській області. У них є проблеми з економікою. Так, там є запас міцності для ВПК, бо вони все туди концентрують. Але є ще одне питання. Чому вони отримують на глобальному ринку 500+ мільярдів? Як працюють санкції? Але цих грошей все одно не вистачає для фундаментального переоснащення усієї інфраструктури війни,

– сказав Подоляк.

Де Росія може почати війну

Spiegel, можливо, правильно робить, щоб повпливати на суспільні настрої в Європі. Там наголошують, що Росія є вкрай небезпечною для Європи. І вона може розпочати нові війни.

За словами Подоляка, наразі є 2 найбільш реалістичні сценарії війни, які може почати Росія проти Європи. Перший – це висадка на шведський острів Готланд. Якщо Росії вдасться розмістити там свої військово-повітряні сили чи протиракетні, то вона зможе тиснути на увесь Північ Європи.

У цьому напрямку вони вже роблять якісь кроки. Є російські бази вздовж кордону з Фінляндією. Також неодноразово стаються провокації у балтійській акваторії.

Другий сценарій – Сувальський коридор. В Росії неодноразово говорять, що їм потрібен сухопутний коридор до Калінінградської області. Не варто відкидати можливості, що військові навчання "Запад-2025" у Білорусі можуть навіть використати для певних провокацій.

Є конкретні напрямки, де можна побачити, що Росія робить. А говорити, що Росія надпотужна? Тоді виникає питання – а що відбувається в Донецькій, Луганській, Запорізькій областях? Чому Росія загрузла, якщо ж вона така надпотужна?

– сказав Подоляк.

Сьогодні Росія не має достатнього військового ресурсу для війни проти НАТО. Єдине, у чому вони переважають Європу – у готовності їхнього "насєлєнія" воювати.