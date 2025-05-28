Про це український лідер розповів під час спілкування з журналістами 28 травня, передає 24 Канал.

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Що відомо про успішну атаку на військових Росії

Володимир Зеленський згадав про удар по ворогу, коли українці використали 400 дронів одночасно.

Було знищено понад 40 одиниць техніки одночасно. І ми зробили такий крок. Він був застосований виключно військовими, виключно на полі бою,

– пояснив президент України.

Він запевнив, що це була спроба подібної операції. Українці готові продемонструвати в рази більше з часом.

На чутки про те, що Росія хоче запускати по Україні 1000 дронів за добу Зеленський відповів, що поки не сприймає таку цифру.

Вони готуються до виробництва, щоб була спроможність виробляти 300-350 дронів на добу. Це їх реальна ситуація. Вони отримали завдання мати 500 на добу. Я не вважаю, що в них це є. Тому я не сприймаю цифру в 1000, хоча ми повинні зрозуміти, що можна кілька днів накопичувати, і потім буде і така доба. Не можна сказати, що такого не буде,

– зазначив він.

Володимир Зеленський вважає, що Україні також треба мати тисячу дронів. Далекобійних БпЛА українці вже можуть застосувати 100 на добу. "Це говорить про те, що росіяни почнуть відчувати все це, якщо партнери нам допоможуть. І буде у нас так само як у росіян, 300 – 500 на добу, – ми дуже близькі до цього. Тобто питання вже не у виробничих спроможностях. Головне, що у нас це вийшло. Питання фінансове", – розповів він.