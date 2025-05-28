Про це президент України розповів під час спілкування з журналістами 28 травня, передає 24 Канал.
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Володимир Зеленський згадав нещодавній удар БпЛА по військових Росії на фронті. За його словами, українці використали 400 маленьких дронів
Про це президент України розповів під час спілкування з журналістами 28 травня, передає 24 Канал.
Дивіться також Можлива зустріч з Путіним, накопичення військ ворога та "меморандум": головні заяви Зеленського