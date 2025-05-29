Об этом 24 Каналу рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, отметив, что потери России на войне против Украины являются более чем серьезными. У нее нет ресурсов на масштабное перевооружение.

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Действительно ли Россия масштабно перевооружается

Как отметил Подоляк, буквально недавно в специализированных милитаристских изданиях Европы и США были материалы на основе спутниковых данных о реальном состоянии российской армии. Там много опустошенных складов и дефицит новой техники.

Хотя, конечно, в чем-то россияне продвинулись. Речь идет о модернизации производства дронов. Они построили три завода. Также есть увеличение производства ракет. Но это опять-таки вопрос к Европе и США, которые не могут полностью оборвать продажу комплектующих, которые Россия использует в ракетах.

Говорят, что Россия самая мощная. Где самая мощная? Уже более 3 лет застряла в Донецкой и Луганской области. У них есть проблемы с экономикой. Да, там есть запас прочности для ВПК, потому что они все туда концентрируют. Но есть еще один вопрос. Почему они получают на глобальном рынке 500+ миллиардов? Как работают санкции? Но этих денег все равно не хватает для фундаментального переоснащения всей инфраструктуры войны,

– сказал Подоляк.

Где Россия может начать войну

Spiegel, возможно, правильно делает, чтобы повлиять на общественные настроения в Европе. Там отмечают, что Россия является крайне опасной для Европы. И она может начать новые войны.

По словам Подоляка, сейчас есть 2 наиболее реалистичные сценарии войны, которые может начать Россия против Европы. Первый – это высадка на шведский остров Готланд. Если России удастся разместить там свои военно-воздушные силы или противоракетные, то она сможет давить на весь Север Европы.

В этом направлении они уже делают какие-то шаги. Есть российские базы вдоль границы с Финляндией. Также неоднократно происходят провокации в балтийской акватории.

Второй сценарий – Сувальский коридор. В России неоднократно говорят, что им нужен сухопутный коридор в Калининградскую область. Не стоит исключать возможности, что военные учения "Запад-2025" в Беларуси могут даже использовать для определенных провокаций.

Есть конкретные направления, где можно увидеть, что Россия делает. А говорить, что Россия сверхмощная? Тогда возникает вопрос – а что происходит в Донецкой, Луганской, Запорожской областях? Почему Россия увязла, если же она такая сверхмощная?

– сказал Подоляк.

Сегодня Россия не имеет достаточного военного ресурса для войны против НАТО. Единственное, в чем они превосходят Европу – в готовности их "населения" воевать.